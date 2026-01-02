स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आईपीएल 2026 से पहले पिछले साल के अंत अबू धाबी में मिनी ऑक्‍शन हुआ था। इस दौरान सभी 10 फ्रेंचाइजी ने प्‍लेयर्स पर जमकर पैसा बहाया था। सबसे ज्‍यादा पैसा लेकर ऑक्‍शन में उतरी कोलकाता नाइटराइडर्स ने महंगी-महंगी खरीदारी की।

फ्रेंचाइजी ने कैमरन ग्रीन को सबसे ज्‍यादा 25 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था। इसके अलावा केकेआर ने बांग्‍लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर 9.20 करोड़ रुपये लुटा दिए थे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्‍लादेश प्‍लेयर बन गए थे।

सवालों में घिरी कोलकाता रहमान के खरीदने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) अब सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते यह बहस छिड़ गई है कि केकेआर के इस तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

करियर पर एक नजर मुस्तफिजुर ने अपने करियर में अब तक खेले 126 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 7.20 की इकॉनमी रेट से 158 विकेट लिए हैं।

आईपीएल में उन्होंने 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी रेट से 65 चटकाए हैं।

मुस्तफिजुर ने 2016 में आईपीएल डेब्‍यू किया और सनराइजर्स हैदराबाद को अपना पहला खिताब दिलाने में मदद की।

हैदराबाद में दो सीजन खेलने के बाद वह 2018 आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस में चले गए।

चोटों और खराब फॉर्म के कारण पिछले दो सीजन न खेल पाने के बाद वह 2021 में राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए।

हालांकि, अगले ही साल उन्होंने फिर से टीम बदल ली और दिल्ली कैपिटल्स का हिस्‍सा बने। चेन्‍नई का हिस्‍सा रहे 2 सीजन दिल्‍ली कैपिटल्‍स में रहने के बाद वह 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए थे। दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क के चोटिल होने के बाद मुस्तफिजुर को स्‍क्वॉड में शामिल किया था। पिछले महीने मुस्तफिजुर ने फिर से नीलामी में हिस्सा लिया, जहां केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बीसीसीआई के अनुसार बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर नीलामी में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।