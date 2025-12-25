स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़‍ियों की मिनी नीलामी हाल ही में संपन्‍न हुई। 16 दिसंबर को अबूधाबी में आईपीएल मिनी ऑक्‍शन हुआ, जिसमें 77 खिलाड़‍ियों की बिक्री हुई। इसमें 29 विदेशी खिलाड़ी रहे। 10 फ्रेंचाइजी ने मिलकर 77 खिलाड़‍ियों पर 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नीलामी के बाद सारे स्‍क्‍वाड तैयार हो गए हैं और एक्‍सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आईपीएल 2026 के प्‍लेऑफ के लिए कौन-सी चार टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं। याद दिला दें कि आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होगा और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने प्‍लेऑफ के लिए अपनी पसंदीदा टीमों के नाम बताए हैं।

मिश्रा ने किन टीमों को चुना अमित मिश्रा ने कोलकाता नाइटराइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्‍लेऑफ का दावेदार करार दिया है। पूर्व लेग स्पिनर ने साथ ही कहा कि गुजरात टाइटंस भी मजबूत है तो हो सकता है कि इन पांच में से कोई चार क्‍वालीफाई करे।