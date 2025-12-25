IPL 2026 के प्लेऑफ में कौन-सी चार टीमें पहुंचेगी? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताई अपनी पसंद; पांच बार की चैंपियन को किया नजरअंदाज
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी हाल ही में संपन्न हुई। 16 दिसंबर को अबूधाबी में आईपीएल मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें 77 खिलाड़ियों की बिक्री हुई। इसमें 29 विदेशी खिलाड़ी रहे। 10 फ्रेंचाइजी ने मिलकर 77 खिलाड़ियों पर 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए।
नीलामी के बाद सारे स्क्वाड तैयार हो गए हैं और एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए कौन-सी चार टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं। याद दिला दें कि आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होगा और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने प्लेऑफ के लिए अपनी पसंदीदा टीमों के नाम बताए हैं।
मिश्रा ने किन टीमों को चुना
अमित मिश्रा ने कोलकाता नाइटराइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ का दावेदार करार दिया है। पूर्व लेग स्पिनर ने साथ ही कहा कि गुजरात टाइटंस भी मजबूत है तो हो सकता है कि इन पांच में से कोई चार क्वालीफाई करे।
अमित मिश्रा ने मेंसएक्सपी के पोडकास्ट में कहा, 'केकेआर, एमआई, एसआरएच, आरसीबी और जीटी। मेरे ख्याल से इन पांच में से कोई चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेगी।' हालांकि, अमित मिश्रा ने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स को नजरअंदाज करके फैंस को जरूर चौंकाया।
नीलामी में क्या गजब हुआ
बता दें कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नीलामी से पहले रिटेनशंस में अपनी मजबूत टीम तैयार कर रखी थी। केकेआर और एसआरएच ने नीलामी के जरिये मजबूत स्क्वाड तैयार किया।
केकेआर ने कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके अलावा केकेआर ने मथीश पथिराना, मुस्ताफिजुर रहमान, रचिन रवींद्र, फिन एलन और टिम सीफर्ट को जोड़ा। आकाशदीप और राहुल त्रिपाठी भी केकेआर का हिस्सा बने।
एसआरएच ने लियाम लिविंगस्टन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा। ऑरेंज आर्मी के पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन जैसे धाकड़ बल्लेबाज पहले से मौजूद हैं।
