IPL Auction: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत के वो 5 बड़े नाम जो आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस पर बिके
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कुल 75 खिलाड़ी बिके। इस दौरान कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए। दो अनकैप्ड खिलाड़ियों ने गदर काटा। चेन्नई ने उन्हें मोटी ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को अबूधाबी में हुई मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजियों ने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर दिल खोलकर बोली लगाई। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा और सहारनपुर के प्रशांत वीर पर 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि खर्च की।
दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब डार पर 8.40 करोड़ रुपये खर्च किए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के स्पिन ऑलराउंडर मंगेश यादव पर गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पांच करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इनके अलावा तेजस्वी सिंह, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, सलिल अरोड़ा, सुशांत मिश्रा, रवि सिंह पर भी टीमों ने जमकर राशि खर्च की।
5 बड़े खिलाड़ी बिके बेस प्राइस पर
वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत के पांच ऐसे बड़े नाम भी रहे, जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने बेस प्राइस पर खरीदा। इनमें साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, वानिंदु हसरंगा, रचिन रविंद्र रचिन और बेन डकेट शामिल हैं। इन बड़े खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर खरीद टीमों की लॉटरी लग गई।
क्विंटन डी कॉक को उनके बेस प्राइस 1 करोड़ पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा। वहीं, साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपयें खरीदा। तीसरे नंबर पर वानिंदु हसरंगा रहे।
टीमों की लगी लॉटरी
श्रीलंका के इस स्टार स्पिन ऑलराउंडर को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। वहीं, रचिन रविंद्र को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। पांचवें नंबर पर बेन डकेट मौजूद हैं। इंग्लैंड के इस धाकड़ बल्लेबाज को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा।
