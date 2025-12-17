Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL Auction 2026: KKR के लिए गरजेगा Rinku Singh का बल्ला, मैदान में बहा रहे अभी से पसीना

    By Gaurav Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से खेलते दिखेंगे। KKR ने रिंकू को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। रिंकू ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    IPL 2026: क्रिकेटर रिंकू सिंह।

    जासं, अलीगढ़। IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से एक बार फिर अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्रिकेट प्रेमी खेलते हुए देखेंगे। आइपीएल-2026 के लिए केकेआर ने रिंकू को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। शहर के क्रिकेट प्रेमियों व प्रशिक्षु क्रिकेटरों में रिंकू को टीवी पर खेलते हुए देखने का अलग ही रोमांच रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइपीएल हो या भारतीय क्रिकेट टीम के मैच हों, जब से उन्होंने मैच फिनिशर की भूमिका में कदम रखा है, क्रिकेट प्रेमियों की उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं।

    रिंकू ने एशिया कप में भारतीय टीम से खेलते हुए मैच जिताऊ चौका जड़कर अपनी मैच फिनिशर की छवि को और मजबूत किया था। इसके बाद देश के क्रिकेट प्रेमियों समेत विदेशी क्रिकेटर्स ने भी रिंकू की काफी सराहना की थी। अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई सीरीज में उनके चयन न होने पर शहर के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा जरूर हुई थी।

    मगर अब आइपीएल 2026 में खेलते देखने के लिए रोमांच बढ़ गया है। उन्होंने 2017 में Kings 11 Punjab टीम में शामिल होकर आइपीएल खेलने की शुरुआत की थी। दो वर्ष पंजाब टीम से खेलने के बाद केकेआर ने अपनी टीम के लिए खरीद लिया था।

    उसके बाद से वे केकेआर टीम का ही हिस्सा बने हुए हैं। प्रशंसकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल रिंकू भी IPL 2026 की तैयारियों में जुटे हैं। वे अभी से मैदान में पसीना बहा रहे हैं, ताकि आतिशी पारी का प्रदर्शन कर सकें।