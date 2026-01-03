टीम इंडिया के स्टार ने फैन को किया सेल्फी देने से इनकार तो मच गया बवाल, दो धड़ों में बंटे लोग, देखें Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत में क्रिकेटरों का भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस उतावले रहते हैं। जहां भी दिख जाएं फैंस की कोशिश उस पल को कैमरे में कैद करने की होती है। टीम इंडिया के एक स्टार ऑलराउंडर के फैंस भी यही चाह रहा था। इस फैन की कोशिश थी कि कैमरे में इस पल को हमेशा के लिए रखा जाए लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने फैंस को सेल्फी देने से मना कर दिया।

ये खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर के साथ एक फैन ने सेल्फी लेना चाही, लेकिन इस खिलाड़ी ने मना कर दिया। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग आपस में बंट गए हैं। कोई इसे सुंदर के घमंड बता रहा है तो किसी फैंस को उनकी निजता में दखलअंदाजी करने को गलत बता रहा है।

ये है मामला दरअसल, सुंदर एक होटल से निकल रहे थे। वह होटल की लॉबी में थे। तभी कुछ फैंस सुंदर के पास आए और उनसे सेल्फी की गुजारिश करने लगे। सुंदर इस बात से असहज हो गए और उन्होंने आनाकानी कर दी। फैंस फिर भी दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन सुंदर ने मना किया। इसी को लेकर सोशल मीडिया दो विभागों में बंट गया है।

एक यूजर ने लिखा, "सुंदर एक जैंटलमैन हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का है- ये विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा का है।" वहीं एक यूजर ने लिखा, "ये लोग थक गए हैं क्योंकि जब भी ये लोग बाहर निकलते हैं लोग उनकी प्राइवेसी में दखलअंदाजी करते हैं। फैंस को उनकी इज्जत करनी चाहिए और हर जगह उनके सामने कैमरा लेकर नहीं जाना चाहिए।"