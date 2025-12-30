विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए दो मैच खेलेंगे हार्दिक पांड्या, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से मिलेगा आराम!

आईएएनएस, नई दिल्ली: भारतीय टीम के अहम तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जनवरी में बड़ौदा की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी के अंतिम लीग मुकाबलों में खेलते नजर आएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीन मैचों की वनडे सीरीज से उन्हें आराम दिया जाएगा।

टीम प्रबंधन का यह निर्णय आगामी टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां हार्दिक को भारत की खिताब रक्षा की योजना में बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, हार्दिक पांड्या बड़ौदा के लिए तीन जनवरी को विदर्भ और आठ जनवरी को चंडीगढ़ के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले खेलेंगे। हालांकि वह छह जनवरी को जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका कारण उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया गया है, ताकि वह लगातार क्रिकेट से पहले पर्याप्त आराम हासिल कर सकें।

पांड्या चाहते थे वनडे सीरीज खेलना इस फैसले की पुष्टि करते हुए मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि हार्दिक खुद न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज खेलना चाहते थे, लेकिन टीम के थिंक टैंक ने उन्हें आराम देने की सलाह दी। हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी वनडे इस साल मार्च में खेला था, जो दुबई में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। इसके बाद से उनका फोकस सीमित ओवरों के अन्य प्रारूपों और फिटनेस पर रहा है।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ हार्दिक को भी टी-20 विश्व कप के लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी माना जा रहा है। हालांकि, बुमराह को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से पूरी तरह छूट दी गई है। हार्दिक और बुमराह दोनों के न्यूजीलैंड के विरुद्ध पांच मैचों की टी-20 सीरीज में वापसी की उम्मीद है, जो 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी। इसके बाद 7 फरवरी से टी-20 विश्व कप की शुरुआत होगी, जहां भारत अपने खिताब का बचाव करेगा।

साउथ अफ्रीका सीरीज में की थी वापसी हार्दिक पांड्या ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारत की 3-1 से जीती गई टी-20 सीरीज में वापसी की थी। यह उनकी वापसी का अहम चरण था, क्योंकि सितंबर में एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले के दौरान श्रीलंका के विरुद्ध उन्हें क्वाड्रिसेप इंजरी हो गई थी। इस चोट के कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की 2-1 की टी-20 सीरीज से बाहर हो गए थे।

पहले सप्ताह में हो सकती है घोषणा इस बीच, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में की जाएगी, जब अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति बैठक करेगी। उम्मीद है कि गर्दन की चोट से उबर रहे शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी के लिए लौट सकते हैं। गिल इसी चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीती गई वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चयनकर्ता श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर भी नजर बनाए हुए हैं, जो इस समय बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं।