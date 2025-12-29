IND vs NZ ODI 2026: बुमराह-हार्दिक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे? रिपोर्ट से सामने आई बड़ी वजह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand ODI 2026: भारत के प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार, इन दोनों प्रमुख खिलाड़ियों को आगामी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आराम देने का फैसला लिया जा सकता है। ये दोनों ही खिलाड़ी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी पर पूरी तरह ध्यान देंगे।
IND vs NZ ODI 2026: बुमराह-हार्दिक को मिलेगा आराम?
दरअसल, जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज (India vs New Zealand ODI 2026) नहीं खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, दोनों खिलाड़ी T20I सीरीज में खेलेंगे। यह T20I सीरीज वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी T20 सीरीज होगी और इस में दोनों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे ताकि मुकाबले की तैयारी पूरी हो सके।
बता दें कि हार्दिक पांड्या ने मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कोई ODI नहीं खेला है, जबकि बुमराह ने साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद ODI में हिस्सा नहीं लिया।
श्रेयस अय्यर की वापसी की उम्मीद
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के सचिव उन्मेष खानविलकर ने बताया कि वे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से उनकी उपलब्धता को लेकर बात करेंगे। अय्यर फिलहाल चल रही विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैचों में खेल सकते हैं या नहीं, इसे लेकर चर्चा की जाएगी।
बता दें कि अय्यर को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे के दौरान स्प्लीन में गंभीर चोट लगी थी। वे 25 दिसंबर से बेंगलुरु में बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में अपनी फिटनेस की जांच करा रहे हैं।
हाल ही में अय्यर ने हल्की जिम ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उन्होंने CCI के नेट्स में लगभग 30-34 मिनट बैटिंग की। अगर CoE से मंजूरी मिलती है, तो अय्यर मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के 3 और 6 जनवरी वाले मैच खेल सकते हैं।
अगर अय्यर जल्द फिट हो जाते हैं, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI टीम में उनकी वापसी टीम के लिए बड़ा फायदा होगी। इससे भारत को 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी।
IND vs NZ ODI Series 2026: वनडे सीरीज का शेड्यूल-
पहला मैच: वडोदरा, 11 जनवरी 2026
दूसरा मैच: राजकोट, 14 जनवरी 2026
तीसरा मैच: इंदौर, 18 जनवरी 2026
