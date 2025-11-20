On This Day: 20 नवंबर से सचिन-सूर्या का सॉलिड कनेक्शन, दोनों मुंबईकर्स अपने रिकॉर्ड्स के कारण बने नंबर-1

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट फैंस जहां 19 नवंबर को 'काला दिन' मानते हैं क्‍योंकि आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप 2023 खिताब नहीं जीतने के कारण 140 करोड़ लोगों के दिल टूटे थे। वहीं, अगले दिन यानी 20 नवंबर को दो दिग्‍गज बल्‍लेबाजों सचिन तेंदुलकर व सूर्यकुमार यादव ने अपने बल्‍ले से कमाल दिखाकर फैंस के चेहरे पर खुश‍ियां बिखेरी थीं।

जी हां, भारतीय क्रिकेट के दो दिग्‍गज बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर और सूर्यकुमार यादव का आज के दिन यानी 20 नवंबर से सॉलिड कनेक्‍शन है। मुंबई के दोनों बल्‍लेबाजों ने इस दिन अपने बल्‍ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि फैंस खुश होकर गर्व से कहते हैं- 'मेरे दो अनमोल रत्‍न।'

सचिन-सूर्या का कमाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्‍व करने वाले पूर्व बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर और सूर्यकुमार यादव के लिए आखिर 20 नवंबर कैसे खास बना? दोनों बल्‍लेबाजों ने इस दिन ऐसा क्‍या कारनामा किया कि अपने रिकॉर्ड्स के कारण नंबर-1 कहलाए? दोनों बल्‍लेबाजों ने ऐसी क्‍या उपलब्धि हासिल की कि दुनिया इन्‍हें करती है सलाम? चलिए दोनों की खासियत से आपका सामना कराते हैं।

मास्‍टर ब्‍लास्‍टर का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 20 नवंबर 2009 को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्‍ट में 30,000 अंतरराष्‍ट्रीय रन पूरे किए थे। अहमदाबाद के मोटेरा स्‍टेडियम (सरदार पटेल स्‍टेडियम) में 35वां रन पूरा करते ही मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने इस आंकड़ें को छुआ था। यह टेस्‍ट ड्रॉ रहा था।

तेंदुलकर 30,000 अंतरराष्‍ट्रीय रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बने थे। मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने इस दौरान टेस्‍ट में 12,777 रन, वनडे में 17,178 रन और टी20 इंटरनेशनल में 10 रन बनाए थे। तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल करियर 34,357 रन के साथ समाप्‍त किया। वो सबसे ज्‍यादा अंतरराष्‍ट्रीय रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं।

स्‍काई इज द लिमिट वहीं, 20 नवंबर 2022 को सूर्यकुमार यादव ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अपना दूसरा टी20 इंटरनेशनल शतक जमाया था। सूर्या कीवी टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्‍लेबाज बने थे। भारत ने यह मैच 65 रन से जीता था।

मिस्‍टर 360 डिग्री ने केवल 49 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया था। उन्‍होंने 51 गेंदों में 11 चौके और सात छक्‍के की मदद से नाबाद 111 रन बनाए थे। सूर्या रोहित शर्मा के बाद एक साल में दो टी20 इंटरनेशनल शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्‍लेबाज बने थे। रोहित ने 2018 में यह कमाल किया था।