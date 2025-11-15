स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 15 नवंबर 2023, वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच और वानखेड़े का स्टेडियम। इस दिन सचिन के सामने विराट, विराट, विराट के नारे लग रहे थे। इस भारतीय स्टार खिलाड़ी ने मास्टर ब्लास्टर के आंखों के सामने उनके ही इतिहास को बदल दिया था। उस दिन विराट कोहली ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से नया इतिहास लिखा। यह वही तारीख है जब सचिन ने 15 नवंबर 2013 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। वर्तमान समय में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक कोहली ने 291वें मैच में यह ऐतिहासिक कारनामा किया। कोहली के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी और खास थी, क्योंकि जब उन्होंने यह किया तो सचिन तेंदुलकर मैदान में ही मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने अदभुत करियर में 49 वनडे शतक लगाए थे और अब कोहली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था।

106 गेंद पर जड़ा शतक कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 गेंदों में 117 रनों की पारी खेली। कोहली पहले ही कुछ मौकों पर इस रिकॉर्ड के करीब थे, लेकिन काफी पास पहुंचकर चूक गए थे। हालांकि, 15 नवंबर को कोहली ने कोई गलती नहीं की और शतक को पूरा किया। 106 गेंदों पर कोहली ने 9 चौकों और एक छक्के के साथ अपने शतक को पूरा किया।

रोहित ने दी धुंआधार शुरुआत कोहली जब क्रीज पर आए थे तो भारत को एक धुंआधार शुरुआत मिल चुकी थी। रोहित शर्मा ने 29 गेंद में 47 रनों की पारी के साथ भारत को आतिशी शुरुआत दिलाई और जब वह आउट हुए तब भारत का स्कोर 8.2 ओवरों में 71 रन था। कोहली ने पहले थोड़ा सा समय लिया और आंख जमने के बाद अपने शॉट्स लगाए। 59 गेंद में कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया जो आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में उनका पहला अर्धशतक भी था।