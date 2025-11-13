विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा, विराट कोहली के खेलने पर संशय

जेएनएन, नई दिल्ली : भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की विजय हजारे ट्रॉफी में भागीदारी पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बीसीसीआई ने इन दोनों सितारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि उन्हें वनडे टीम में बने रहना है, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में भाग लेना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहित शर्मा ने अंतिम बार 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेला था। सूत्रों के अनुसार, विराट और रोहित को यह सलाह दी गई है कि वे मैच फिट रहने और निरंतरता बनाए रखने के लिए घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लें। इस दिशा में पहला कदम विजय हजारे ट्राफी के रूप में देखा जा रहा है, जो 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका (3-9 दिसंबर) और न्यूजीलैंड (11 जनवरी से) के बीच होने वाली वनडे सीरीज के बीच का एकमात्र घरेलू वनडे टूर्नामेंट होगा।

रोहित-विराट ने नहीं दी जानकारी जानकारी के अनुसार, पहले ऐसी खबर थी कि रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को अपनी उपलब्धता की सूचना दे दी है, लेकिन बाद में एमसीए के अधिकारी ने इस बारे में किसी भी सूचना से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि जहां तक रोहित के खेलने की बात है तो इस बारे में हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

वहीं डीडीसीए के अधिकारी से जब विराट की उपलब्धता को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी आती है तो हम साझा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली थी वनडे सीरीज कोहली (37) और रोहित (38) ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था, जहां दोनों ने निर्णायक मैच में साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई थी। बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि टीम प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो खिलाड़ी दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, उन्हें फिटनेस और लय बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना आवश्यक है। रोहित ने यह संकेत दिया है कि वह 26 नवंबर से शुरू हो रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में भी खेल सकते हैं। वह इन दिनों मुंबई के शरद पवार इंडोर अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं।

वहीं, लंदन में रह रहे कोहली से भी बीसीसीआई को उम्मीद है कि वे घरेलू क्रिकेट में वापसी करेंगे। पिछले महीने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने भी कहा था कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों, उन्हें घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहिए। यह खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है कि वे लंबे ब्रेक के बाद घरेलू क्रिकेट खेलकर खुद को मैच-फिट और तैयार रखें। रोहित और कोहली दोनों ने पिछले सीजन में एक-एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। जनवरी में कोहली ने 12 साल बाद दिल्ली के लिए मैदान संभाला था, जबकि रोहित ने 10 साल बाद मुंबई की ओर से खेला।