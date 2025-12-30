हार्दिक पांड्या की टेस्ट में वापसी की उठी मांग, राजी हुए ऑलराउंडर तो क्या मना करेगा बीसीसीआई?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट 2018 में खेला था। अब भारत के ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या एक समय भारत की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे। उनके रहने से टीम का संतुलन बना रहता था। हालांकि, चोटों के कारण पांड्या इस फॉर्मेट से बाहर हुए और फिर धीरे-धीरे उन्होंने इससे किनारा कर लिया। पांड्या ने खुद टेस्ट न खेलने का फैसला किया। अब उनकी टेस्ट में वापसी की मांग उठ रही है।
हाल ही में भारत का टेस्ट में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। पांड्या के जाने के बाद टीम को कोई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी को बीसीसीआई ने मौके दिए हैं, लेकिन वह उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। गेंदबाजी में तो नीतीश ओवरों को तरसते हैं लेकिन टीम मैनेजमेंट उनसे गेंदबाजी कराने के फेवर में दिखता नहीं है। वह बहुत कम गेंदबाजी करते हैं।
पांड्या को वापस लाओ
पांड्या ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2018 में खेला था। इसके बाद पीठ में चोट के चलते वह बाहर हो गए थे। पांड्या ने भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं और 532 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक भी निकले हैं। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज रोबिन उथप्पा का मानना है कि पांड्या को टेस्ट खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पांड्या टेस्ट खेलना चाहेंगे तो क्या बीसीसीआई उन्हें खेलने से रोकेगा?
उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट में नंबर-7 पर वापसी कर लेते हैं तो ये शानदार होगा। वह जिस तरह से खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। कभी भी न नहीं कहना चाहिए। अगर पांड्या टेस्ट खेलने का फैसला करते हैं तो क्या बीसीसीआई उन्हें मना करेगा? अगर वह खेलना चाहते हैं और टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वह उन्हें मना करेंगे। मुझे लगता है कि वह पांड्या से फिटनेस साबित करने के बारे में कहेंगे।"
उथप्पा ने कहा कि नीतीश ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वह 12 ओवर करते हैं। अगर पांड्या 12-15 ओवर प्रति पारी करेंगे तो मुझे लगता है कि इस समय उनकी जो फिटनेस है उससे वो ये कर सकते हैं।"
कौन क्रिकेटर नहीं चाहेगा?
उथप्पा ने कहा कि कौन क्रिकेट होगा जो ज्यादा से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतना नहीं चाहेगा। उन्होंने कहा कि पांड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टेस्ट चैंपियनशिप भी वह जीतना चाहेंगे। उन्होंने कहा, "उन्होंने इस समय कई आईसीसी ट्रॉफी जीत ली हैं। उन्होंने एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप जीता है। वह आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते होंगे। इसके बाद पूरा ग्रैंड स्लैम। कौन क्रिकेटर होगा जो ये नहीं चाहेगा।"
