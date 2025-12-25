स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्‍टार ऑलराउंडर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्‍हें गेंद और बल्‍ले से कमाल का प्रदर्शन किया। आज, 25 दिसंबर को क्रिसमस डिनर के बाद भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे।

इस दौरान फैंस उनके साथ सेल्‍फी लेने के लिए आ गए। हार्दिक ने कुछ के साथ सेल्‍फी ली और अपनी कार की ओर बढ़ गए। भीड़ के बीच एक फैंस ने पांड्या के पास तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के कारण वह उनके करीब नहीं पहुंच सका। हताश होकर फैन ने चिल्लाते हुए कहा - "भाड़ में जाओ"। हालांकि, पांड्या ने इस पर कोई रिएक्‍शन नहीं दिया। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

𝗚𝘂𝘆𝘀, 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗢𝗢 𝗠𝗨𝗖𝗛 🤬🙏



A fan tried to approach Hardik Pandya for a selfie but couldn’t get close.



𝗙𝗮𝗻: 𝗕𝗛𝗔𝗔𝗗 𝗠𝗘 𝗝𝗔𝗢 (Go to Hell) 😡



𝗛𝗮𝗿𝗱𝗶𝗸: Either didn’t hear it, or heard it and chose to ignore.



This incident happened… pic.twitter.com/B929w11Iwi — Jara (@JARA_Memer) December 25, 2025 कटक में की थी कड़क बल्‍लेबाजी भारत ने साउथ अफ्रीका को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से हराया था। कोहरे के कारण चौथा टी20 मैच नहीं खेला गया था। भारत की सीरीज जीत में हार्दिक का योगदान भी अहम था। उन्‍होंने 4 मैच की 3 पारियों में 71.00 की औसत और 186.84 की स्‍ट्राइक रेट से 142 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्‍होंने 3 विकेट भी अपने नाम किए थे। कटक में खेले गए पहले मुकाबले में हार्दिक ने 28 गेंदों पर 59 रन की तूफानी पारी खेली थी। भारतीय ऑलराउंडर ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 4 छक्‍के लगाए थे। उन्‍हें मैच का हीरो चुना गया था।