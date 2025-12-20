Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 5th T20I: हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड से किया वादा निभाया, तूफानी फिफ्टी के बाद दी फ्लाइंग किस

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    हार्दिक ने 5 चौकों और 5 छक्‍कों की मदद से 25 गेंदों पर 63 रन की धुंआधार पारी खेली। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी गर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    हार्दिक ने लगाया अर्धशतक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का कहर देखने को मिला। प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हार्दिक ने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। यह टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शानदार लय में दिखे हार्दिक

    हार्दिक ने 5 चौकों और 5 छक्‍कों की मदद से 25 गेंदों पर 63 रन की धुंआधार पारी खेली। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा से वादा किया था कि वे पहली ही गेंद से प्रहार करना शुरू करेंगे। मैदान पर उतरते ही पांड्या ने अपना वादा निभाया। पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद स्टैंड की ओर मुड़कर महिका शर्मा की ओर कई बार फ्लाइंग किस दी।

    मैच के बाद किया खुलासा

    मैच के बाद पांड्या ने कहा, "मैंने अपने साथियों और अपने पार्टनर से दिन की शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि आज मेरा दिन है। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं सफल हो जाऊंगा।" अपने वादे के मुताबिक उन्‍होंने बल्‍लेबाजी भी की।

    भारतीय ऑलराउंडर ने मुकाबले के बाद कहा, "मैं प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। मैंने हमेशा अपने देश के लिए मैच जीतने के लिए खेला है।" उन्होंने माना कि पारी के दौरान उन्हें पता नहीं था कि यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

    इस चीज का मलाल

    हार्दिक ने कहा, "मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैं आउट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस आ गया था। सोशल मीडिया मैनेजर ने मुझे बताया। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैं पहला स्थान पाने से चूक गया, लेकिन मुझे खुशी है कि युवराज सिंह अभी भी उस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं।"

    उन्होंने कहा, "न्यू चंडीगढ़ में जॉर्ज लिंडे ने मुझे अच्छी गेंदबाजी की थी और वह बात मेरे दिमाग में थी। आज परिस्थितियां मेरे अनुकूल थीं। मैंने सोच-समझकर जोखिम उठाया, खुद पर भरोसा किया और यह कारगर साबित हुआ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, बात यही है कि आप और मजबूत होकर वापसी करें। यह सफर, तैयारी और कड़ी मेहनत कभी नहीं रुकती।"

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 5th T20I Live Score: भारत ने 30 रनों से जीता आखिरी मैच, सीरीज पर 3-1 से किया कब्जा

    यह भी पढ़ें- 'Gautam Gambhir कोच नहीं हैं!' कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'वो लेग स्पिनर या कीपर को क्या सिखाएंगे?'