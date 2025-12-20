Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hardik Pandya ने तूफानी फिफ्टी जड़कर तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, मैच के बाद कैमरामैन को गले लगाकर बटोरी सुर्खियां

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 252.00 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 25 गे ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवराज सिंंह का रिकॉर्ड तोड़ा।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जमकर बरसे। हार्दिक ने 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 252.00 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 25 गेंदों पर 63 रन कूट दिए। अपनी इस विध्वंसक पारी में हार्दिक ने 5 चौके और इतने ही सिक्‍स लगाए। इतना ही नहीं उन्‍होंने 3 ओवर में 41 रन देकर 1 सफलता भी प्राप्‍त की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा

    हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस फेहरिस्‍त में टॉप पर युवराज सिंह हैं। युवराज ने टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी थी।

    हालांकि, पांड्या ने युवराज का एक अन्‍य रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्‍यादा बार 50 से अधिक रन और 1 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। पांड्या अब तक 4 बार यह कारनामा कर चुके हैं। वहीं युवराज ने अपने करियर में 3 बार ऐसा किया था।

    • 4 - हार्दिक पांड्या*
    • 3 - युवराज सिंह
    • 2 - विराट कोहली
    • 2 - शिवम दुबे

    छा गए हार्दिक पांड्या

    मैदान पर ही नहीं मैदान के बाहर भी हार्दिक पांड्या छा गए। मैच के दौरान हार्दिक के एक सिक्‍स से बाउंड्री लाइन के उस पार खड़े एक कैमरामैन को चोट लग गई थी। ऐसे में गोल्‍डन हार्ट हार्दिक मैच खत्‍म होने के तुरंत बार कैमरामैन के पास पहुंचे और उनसे हालचाल पूछा। इतना ही नहीं हार्दिक ने कैमरामैन को गले भी लगाया और उनके कंधे पर आइसपैक लगाया। बीसीसीआई ने इस पूरी घटना का वीडियो एक्‍स पर शेयर किया है।

     

     

     

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: हार्दिक-तिलक के बाद बुमराह-वरुण की जुगलबंदी का कमाल, टीम इंडिया ने जीत के साथ किया साल का अंत

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 5th T20I: हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड से किया वादा निभाया, तूफानी फिफ्टी के बाद दी फ्लाइंग किस