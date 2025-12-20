Hardik Pandya ने तूफानी फिफ्टी जड़कर तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, मैच के बाद कैमरामैन को गले लगाकर बटोरी सुर्खियां

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जमकर बरसे। हार्दिक ने 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 252.00 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 25 गेंदों पर 63 रन कूट दिए। अपनी इस विध्वंसक पारी में हार्दिक ने 5 चौके और इतने ही सिक्‍स लगाए। इतना ही नहीं उन्‍होंने 3 ओवर में 41 रन देकर 1 सफलता भी प्राप्‍त की।

युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस फेहरिस्‍त में टॉप पर युवराज सिंह हैं। युवराज ने टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी थी।

हालांकि, पांड्या ने युवराज का एक अन्‍य रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्‍यादा बार 50 से अधिक रन और 1 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। पांड्या अब तक 4 बार यह कारनामा कर चुके हैं। वहीं युवराज ने अपने करियर में 3 बार ऐसा किया था।