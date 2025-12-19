Language
    IND vs SA: हार्दिक-तिलक के बाद बुमराह-वरुण की जुगलबंदी का कमाल, टीम इंडिया ने जीत के साथ किया साल का अंत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आखिरी टी20 मैच में जीत हासिल करते हुए सीरीज 3-1 से अपने नाम की है और इसी के साथ सा ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने पूरे भारत दौरे पर शानदार खेल दिखाया। उसने पहले दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को मात दे इतिहास रचा। इसके बाद वनडे में भी उसने दमदार खेल दिखाया लेकिन सीरीज नहीं जीत सकी। टी20 सीरीज में भी वह पीछे थी और आखिरी मैच जीत सीरीज का अंत बराबरी के साथ करने के लिए उसने पूरी कोशिश की जिसमें वह सफल नहीं रही। टीम इंडिया ने शुक्रवार को पांचवें टी20 में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा सीरीज 3-1 से अपने नाम की।

    भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 231 रन बनाए। साउथ अफ्रीका क्विंटन डिकॉक के तूफानी पारी के दम पर जीत हासिल करती दिख रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह और फिर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने भारत की वापसी कर दी। साउथ अफ्रीका 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी।

    भारत ने पहला मैच अपने नाम किया था तो साउथ अफ्रीका हिस्से दूसरे मैच में जीत आई थी। तीसरे मैच को जीत टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त ले ली। लखनऊ में चौथा मैच खराब मौसम के कारण हो नहीं सका था और इसलिए साउथ अफ्रीका के पास सीरीज जीत का मौका नहीं था। वह आखिरी मैच जीत सीरीज बराबरी पर ही खत्म कर सकती थी जो नहीं कर सकी।

    साउथ अफ्रीका की तूफानी शुरुआत

    डीकॉक ने अर्शदीप सिंह द्वारा फेंके गए पहले ही ओवर में रनों की बारिश कर दी। यहां से उन्होंने जो तूफान शुरू किया वो भारत के लिए परेशानी बन गया। पावरप्ले के छह ओवरों में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 67 रन बनाए थे। रीजा हेंड्रिग्स को रन बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन डीकॉक आसानी से रन बना रहे थे। रीजा की पारी का अंत वरुण ने सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर कर दिया। वह 12 गेंदों पर 13 रन ही बना सके।

    लेकिन इसके बाद डीकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। इस बीच डीकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 117 रन था।

    पलट गया मैच

    10वें ओवर के बाद हुए ड्रिंग्स ब्रेक में सारी कहानी बदल गई। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने डिकॉक की पारी का अंत कर दिया। वह 35 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से 65 रन बनाने में सफल रहे। पांड्या ने फिर 12वें ओवर की पहली गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट कर दिया। उन्होंने 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 31 रन बनाए।

    बुमराह के बाद वरुण ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को परेशानी में डाल दिया। वरुण ने 13वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दो लगातार विकेट लेकर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने पहले एडेन मार्करम (6) और फिर डोनावान फरेरा को आउट कर भारत को मजबूत कर दिया।

    अर्शदीप ने फिर 15वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर को (18) को आउट कर भारत को और मजबूत कर दिया। वरुण ने जॉर्ज लिंडे को आउट कर भारत को सातवीं सफलता दिला दी। 17वें ओवर की पहली गेंद पर संजू की सूझबूझ से भारत को मार्को यानसेन की विकेट भी मिल गया और यहां से भारत की जीत पक्की हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने यहां से कोई और विकेट तो नहीं खोया लेकिन वो जरूरी रन भी नहीं बना सकी। 

    भारत के लिए वरुण ने चार विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए। 

    पांड्या और तिलक की जोड़ी ने मचाया कोहराम

    इससे पहले, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पांड्या (63) ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं। दोनों की जुगलबंदी ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हार्दिक ने केवल 16 गेंद में टी-20 अंतरराष्ट्रीय का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा तो तिलक ने 42 गेंदों में 73 रनों की पारी खेलते हुए सीरीज का दूसरा अर्धशतक लगाया।

    साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रन गति रुक गई। भारतीय टीम का स्कोर 12.1 ओवर में 115 रन था और बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे पांड्या। हार्दिक ने पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ पर छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हार्दिक और तिलक ने अगली 17 गेंदों में 55 रन जोड़े। इसमें से हार्दिक ने आठ गेंद में 32 रन बनाए, जिनमें चार छक्के थे।

    हार्दिक ने केवल 16 गेंद में अर्धशतक जड़े हुए अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने इंग्लैंड के विरुद्ध वानखेड़े में 17 गेंद में अर्धशतक लगाया था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है जिन्होंने 2007 विश्व कप में केवल 12 गेंद में इंग्लैंड के विरुद्ध अर्धशतक लगाया था। उस मैच में युवी ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। वहीं तिलक ने भी 30 गेंदों में टी-20 करियर का छठा अर्धशतक लगाया। हार्दिक ने केवल 25 गेंद में पांच छक्के और इतने की चौके लगाए। वहीं तिलक ने 10 चौके और एक छक्का जड़ा।

    कप्तान सूर्या फिर फ्लॉप

    खराब फॉर्म कप्तान सूर्यकुमार यादव का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अहमदाबाद में सूर्य का बल्ला शांत रहा और वह केवल पांच रन बनाकर आउट हुए। कुछ समय पहले तक विश्व के नंबर एक खिलाड़ी रहे सूर्यकुमार ने टी-20 में इस साल 21 मैचों में 19 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं बनाया। इस दौरान उन्होंने 14.20 के औसत से 218 रन बनाए।

    इस सीरीज में उन्होंने 12, 5, 12, 5 रन ही बनाए हैं। अब सूर्य के पास टी-20 विश्व कप से पहले फॉर्म को पाना होगा और इसके लिए उन्हें न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी-20 सीरीज में रन बनाने होंगे।

    गिल की जगह संजू

    लगातार बेंच पर बैठे संजू को अंतत: अंतिम मैच में मौका मिला। चोटिल शुभमन गिल की जगह उन्होंने अभिषेक शर्मा (37) के साथ पारी की शुरुआत की। संजू अच्छी लय में नजर आए और पावरप्ले में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। अभिषेक और संजू ने पहले विकेट के लिए पावरप्ले समाप्त होने से पहले ही 63 रन की साझेदारी कर डाली थी। कार्बिन बॉश ने अभिषेक को डीकॉक के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद संजू भी जार्ज लिंडे की गेंद पर चकमा खा गए और बोल्ड हो गए।

