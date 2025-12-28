न्यूजीलैंड सीरीज से कट सकता है ऋषभ पंत का पत्ता, ईशान किशन की खुल सकती है किस्मत
न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम का एलान नहीं हुआ है। लेकिन इस सीरीज में ऋषभ पंत का नाम हो ये मुश्किल दिख रहा है। ई ...और पढ़ें
अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू वनडे सीरीज जीतकर उत्साह से भरी भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपनी ताकत दिखाने उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज की शुरुआत अगले महीने 11 जनवरी से होगी, जिसमें पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा।
इस सीरीज से पहले टीम चयन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, खासतौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्प को लेकर। इस सीरीज के लिए स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम से बाहर रखा जा सकता है। पंत को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के दौरान टीम में शामिल तो किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।
ईशान किशन को लग सकता है नंबर
ऐसे में चयनकर्ता अब लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जता सकते हैं। ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से मजबूत दावा पेश किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी के साथ उन्होंने कप्तान के तौर पर झारखंड को खिताब दिलाया, जिससे
उनकी फॉर्म और नेतृत्व क्षमता दोनों सामने आईं। इसी दमदार प्रदर्शन के चलते ईशान को न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी-20 सीरीज और आगामी टी-20 विश्व कप के लिए घोषित भारतीय टीम में भी शामिल किया गया है।
यह भी पढ़ें- '1 मैच खेलकर ही पहचान लिया था टैलेंट', Ishan Kishan के 33 गेंदों में शतक जड़ने के बाद आया पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का बयान
यह भी पढ़ें- रोहित-कोहली की सेंचुरी के बीच छाए ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, शकीबुल ने अपनी पारी से चौंकाया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।