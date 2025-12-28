न्यूजीलैंड सीरीज से कट सकता है ऋषभ पंत का पत्ता, ईशान किशन की खुल सकती है किस्मत

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू वनडे सीरीज जीतकर उत्साह से भरी भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपनी ताकत दिखाने उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज की शुरुआत अगले महीने 11 जनवरी से होगी, जिसमें पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा।

इस सीरीज से पहले टीम चयन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, खासतौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्प को लेकर। इस सीरीज के लिए स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम से बाहर रखा जा सकता है। पंत को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के दौरान टीम में शामिल तो किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।