रांची के जेएससीए ओवल मैदान (JSCA Oval Field) पर विजय हजारे ट्राफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, कप्तान शकीबुल गनी और आयुष लोहारुका की ताबड़तोड़ शतकीय पारियों से बिहार ने 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 574 रन बना दिए। जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन पर सिमट गई।

जागरण संवाददाता, पटना। Vijay Hazare Trophy: बिहार के बल्लेबाजों ने बुधवार को अपनी आतिशी पारियों से विश्व कीर्तिमान गढ़ दिया। एक ही दिन में ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, आयुष लोहारुका और शकीबुल गनी ने यह उपलब्‍ध‍ि हासिल की।

विजय हजारे ट्राफी एलीट ग्रुप मुकाबले में झारखंड से खेलते हुए पटना के ईशान किशन ने भारतीय टीम में वापसी का जश्न मानते हुए महज 33 गेंद में 100 रन बनाए।

उन्होंने 39 गेंद में 125 रन की पारी खेली, पर कर्नाटक से अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा।

बिहार बनाम अरुणाचल के मुकाबले में कीर्तिमानों की झड़ी लगी। बिहार ने 50 ओवर के क्रिकेट की किसी भी प्रारूप का सबसे अधिक रन (574) बनाए। प्रतियोगिता में सबसे अधिक रन से जीत (397) हासिल की।

शकीबुल गनी ने चैंपियनशिप में सबसे कम गेंद में शतक (32) जड़ा। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में 34 गेंद में शतक लगाया।

जड़े गए 49 चौके और 38 छक्के

मुकाबले के दौरान जो आया, उसने हाथ खोले। बिहार के बल्लेबाजों ने जमकर चौके छक्के जड़े। 49 चौकों और 38 छक्कों की मदद से 574 रन बनाए गए।

वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रनों की पारी खेली। शकीबुल गनी ने 40 गेंद में 10 चौके एवं 12 छक्के की मदद से 128, आयुष लोहरुका ने 56 गेंदों में 116 रन बनाए।