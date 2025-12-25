Language
    '1 मैच खेलकर ही पहचान लिया था टैलेंट', Ishan Kishan के 33 गेंदों में शतक जड़ने के बाद आया पूर्व दिग्‍गज क्रिकेटर का बयान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की शुरुआत तूफानी शतक के साथ की। किशन ने कर्नाटक के खिलाफ केवल 33 गेंदों में सैकड़ा जमाया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने ...और पढ़ें

    ईशान किशन

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का आगाज तूफानी शतक के साथ किया। किशन ने झारखंड का प्रतिनिधित्‍व करते हुए कर्नाटक के खिलाफ केवल 39 गेंदों में 125 रन की तूफानी पारी खेली।

    विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने केवल 33 गेंदों में शतक ठोका। किशन लिस्‍ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्‍लेबाज बने। उन्‍होंने कर्नाटक के खिलाफ अपनी पारी के दौरान सात चौके और 14 छक्‍के जमाए।

    भज्‍जी ने बांधे तारीफों के पुल

    ईशान किशन की तूफानी पारी के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने झारखंड के कप्‍तान की तारीफों के पुल बांधे। पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा कि उन्‍होंने एक मैच में ही ईशान किशन की प्रतिभा को पहचान लिया था। हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर ईशान किशन की तारीफ करते हुए 2018 के प्रदर्शनी मैच को याद किया।

    मुंबई में खेले गए प्रदर्शनी मैच में ईशान किशन ने 49 गेंदों में 124 रन बनाए थे। हरभजन ने बताया कि ईशान किशन ने उनकी गेंद पर एक स्विच हिट लगाया था, जो कि केविन पीटरसन भी उनके खिलाफ इतने परफेक्‍शन के साथ नहीं खेल सके थे।

    हरभजन सिंह ने क्‍या कहा

    ईशान किशन का कद छोटा है, लेकिन वो मारता बड़े शॉट है। मैंने पहले ही उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। मैंने उसके साथ एक मैच खेला था। मुझे याद है कि मुंबई में एक प्रदर्शनी मैच था। मैं गेंदबाजी कर रहा था। मैंने एक धीमी गति की गेंद डाली, जिसे किशन ने कवर्स के ऊपर से खेल दिया। अगली गेंद पर वो घुटने पर बैठा और चौका जमा दिया। फिर मैंने खुद से कहा कि ठीक है, अब मैं उसे धीमी गेंद नहीं डालूंगा। मैं तेज गति की गेंद डालूंगा। मैंने ऐसा ही किया। गेंद थोड़ी गीली भी थी। मगर जिस पल गेंद मेरे हाथ से निकली, तो उसने रिवर्स स्‍वीप शॉट खेला। मुझे वो अच्‍छी तरह याद है।

    हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'मैंने कहा कि यह लड़का शानदार खिलाड़ी है। मेरा मतलब कि केविन पीटरसन ने भी मुझे ऐसा रिवर्स नहीं मारा, जैसे इस युवा लड़के ने मारा था। मैंने कहा कि यह विशेष प्रतिभा है। इसके बाद हाल ही में किशन भारतीय टीम में लौटा। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसकी वापसी से बहुत खुश हूं क्‍योंकि उसमें काफी शक्ति है। वो युवा है, लेकिन परिपक्‍वता के साथ खेलता है।'

    किशन का प्रचंड फॉर्म

    बता दें कि ईशान किशन इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्‍होंने हाल ही में सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में भी शतक जमाया था। किशन ने अपनी कप्‍तानी में झारखंड को पहली बार एसएमएटी खिताब दिलाया। अब किशन शुक्रवार को क्रिकेट एक्‍शन में नजर आएंगे, जब झारखंड की टीम राजस्‍थान से भिड़ेगी। क्रिकेट फैंस को एक बार फिर किशन ने उम्‍दा पारी की उम्‍मीद रहेगी।

