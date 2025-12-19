SMAT 2025: 51 चौके, 33 छक्के...सैयद मुश्ताक अली में ईशान किशन का जलजला; पिता ने जताई टीम इंडिया में वापसी की इच्छा
पटना के ईशान किशन (Ishan Kishan) ने सैयद मुश्ताक अली टी-20 (Syed Mushtaq Ali T20) में झारखंड को पहली बार खिताबी जीत दिलाई। हरियाणा के खिलाफ फाइनल में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय टीम से बाहर चल रहे पटना के ईशान किशन ने गुरुवार को झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी-20 का खिताब दिला दिया।
हरियाणा के साथ खेले गए फाइनल मुकाबले में कप्तान ईशान ने 10 छक्के और छह चौके लगाकर 45 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक ठोका।
प्रतियोगिता में 500 से अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर के पिता प्रणव पांडेय ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि वैसे तो खेल को लेकर बेटे से कम ही चर्चा होती है, पर उसकी पारी से हम काफी खुश हैं।
मेरी यही उम्मीद रहती है कि वो क्रिकेट खेले और अच्छा प्रदर्शन करे। हम उसके शुभचिंतक हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ईशान की जल्द भारतीय टीम में वापसी हो। भारतीय टीम में रहने या नहीं रहने पर चयनकर्ता ज्यादा सही निर्णय ले सकेंगे।
बीसीसीआई द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में झारखंड से खेलते हुए ईशान ने 10 मैचों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली के इस सत्र में 500 से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी उन्होंने बनाया।
प्रतियोगिता के दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो शतकीय पारी खेली। दो अर्धशतक भी लगा अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ईशान ने टूर्नामेंट में 51 चौके और 33 छक्के लगाए।
उनका स्ट्राइक रेट 197.32 का रहा। ईशान के प्रदर्शन के दम पर झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी-20 के फाइनल में पहुंचा और खिताब भी जीत लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।