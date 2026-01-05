VHT 2025-26: विराट कोहली इस कारण नहीं खेलेंगे अगला मैच, शुभमन गिल की हेल्थ पर भी आया बड़ा अपडेट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी का रोमांच जारी है। चोट के चलते लंबे समय से मैदान से बाहर चल रहे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मंगलवार को वापसी करेंगे। वहीं, शुरुआती दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली अगले मुकाबले में नजर नहीं आएंगे।

श्रेयस अय्यर को सोमवार को विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी बचे मुकाबलों के लिए मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया, क्योंकि नियमित कप्तान शार्दुल ठाकुर चोट के कारण बाहर हो गए हैं। अय्यर भी लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे वनडे मैच के दौरान उन्हें स्प्लीन (तिल्ली) में चोट लगी थी और अंदरूनी रक्तस्त्राव हुआ था।

मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने ठाकुर की चोट की प्रकृति के बारे में बताए बिना सोमवार को कहा कि शार्दुल को चोट लगी है और उसे आराम की सलाह दी गई है। हमारे पास शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी उपलब्ध है और श्रेयस अय्यर को बाकी बचे मुकाबलों के लिए मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है। वनडे मुकाबलों के लिए भारत के उप कप्तान अय्यर को न्यूजीलैंड के विरुद्ध वडोदरा में 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैच की सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। न्यूजीलैंड के विरुद्ध दो अन्य वनडे मैच राजकोट में 14 जनवरी और इंदौर में 18 जनवरी को खेले जाएंगे।

कैंप में शामिल होंगे विराट भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वह मंगलवार को अलूर में रेलवे के विरुद्ध होने वाले मैच में दिल्ली की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के विरुद्ध आगामी सीरीज के लिए सात तारीख को भारतीय वनडे टीम बड़ौदा पहुंच जाएगी। वहां कैंप लगाकर टीम अभ्यास करेगी। वहां 11 जनवरी को पहला वनडे खेला जाएगा। इसलिए कोहली सहित टीम में शामिल अन्य खिलाड़ी भी विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। विराट ने आंध्र के विरुद्ध 131 और गुजरात के विरुद्ध 77 रन की पारियां खेलीं।