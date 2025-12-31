स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सरफराज खान के तूफानी शतक की बदौलत मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा को 87 रनों से करारी शिकस्‍त दी। सरफराज ने 75 गेंदों पर 157 रन की धुंआधार पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 9 चौके और 14 सिक्‍स लगाए। उनके भाई मुशीर खान ने 66 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली।

हार्दिक तोमर (53) ने अर्धशतक लगाया। कप्‍तान शार्दुल ठाकुर ने 8 गेंदों पर 27 रन कूटे। मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 444 रन बनाए। जवाब में अभिनव तेजराना के शतक और कप्‍तान दीपराज गांवकर की 70 रनों की पारी के बाद भी गोवा की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 357 रन ही बना सकी।

नमन धीर और अनमोलप्रीत सिंह के अर्धशतकों की बदौलत पंजाब ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ ने सिक्किम को 230 रनों से हराया। अंकित कुमार की नाबाद 144 रनों की पारी की बदौलत हरियाणा ने सर्विसेज के खिलाफ 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की। चार मैचों में यह उनकी तीसरी जीत है। मयंक और पडिक्कल के शतकों की बदौलत कर्नाटक ने चार मैचों में चौथी जीत दर्ज की।

नलकंडे की शानदार पारी से विदर्भ को जीत मिली तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ने चार विकेट लेकर विदर्भ को शानदार जीत दिलाई। विदर्भ ने चंडीगढ़ के 113 रनों के लक्ष्य को आठ विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। विदर्भ की चार मैचों में यह तीसरी जीत है।

उत्तर प्रदेश और बंगाल के खिलाफ 82 और 57 रन बनाने के बाद क्रुणाल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 63 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाकर इसका पूरा फायदा उठाया। सलामी बल्लेबाज नित्या पांड्या और अमित पासी के शतकों में उनका अहम योगदान रहा। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का दबदबा रहा और तीनों ने शतक बनाए और बड़ौदा ने 417 रन बनाकर 4 विकेट खोए। जवाब में हैदराबाद की टीम 380 रन पर सिमट गई।

रुतुराज गायकवाड़ ने दिसंबर की शुरुआत भारत के लिए अपना पहला वनडे शतक लगाकर की। अब उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 113 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेलकर साल का समापन किया। महाराष्ट्र ने 24वें ओवर में 100 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद शानदार वापसी करते हुए 331 रन बनाए। गायकवाड़ की इस पारी में 12 चौके और तीन छक्के शामिल थे। जवाब में उत्‍तराखंड की पूरी टीम 202 रन पर सिमट गई।