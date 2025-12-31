विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ मनाया नया साल, कुछ ऐसे किया 2025 को अलविदा

Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय भले ही अभी नए साल का इंतजार कर रहे हों पर विराट कोहली साल 2026 का स्‍वागत कर चुके हैं। उन्‍होंने अपनी वाइफ अनुष्‍का शर्मा के साथ नए साल का जश्‍न मनाया। कोहली ने इस जश्‍न की कुछ तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।

    उन्‍होंने अनुष्का के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों ने मास्क पहन रखे हैं। कोहली का मास्क स्पाइडरमैन की याद दिलाता है। दोनों बेहद खुश और उत्साहित दिख रहे थे। फेसबुक पर अपने पोस्ट में कोहली ने एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा।
    उन्होंने अनुष्का को "मेरी जिंदगी की रोशनी" कहा और उनके साथ 2026 में प्रवेश करने की खुशी जाहिर की। कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं।" फैंस ने कमेंट्स में इस जोड़ी के लिए शुभकामनाओं और प्यार की बाढ़ ला दी।

     

     

    15 साल बाद खेले कोहली

    विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की है। उन्होंने 15 साल बाद पहली बार लिस्ट ए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। स्टार बल्लेबाज एक बार फिर दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे। उनका तीसरा मैच 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रेलवे के खिलाफ खेला जाएगा।

    आने वाले मैच भी खेलेंगे

    दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली ने इंडिया टुडे को बताया कि कोहली आगामी मैच के लिए टीम में बने हुए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान अब तक शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों मैचों में 131 रनों की शानदार पारी के बाद 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। इस दौरान कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए।

