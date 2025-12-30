स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में भारतीय क्रिकेट ने जिस मल्‍टीनेशनल इवेंट में हिस्‍सा लिया, उसे जीतकर ही दम लिया। भारतीय महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। भारतीय मेंस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप की ट्रॉफी उठाई।

वहीं महिलाओं ने पहली बार वनडे विश्‍व कप पर कब्‍जा जमाया। अब नए साल में भी भारत की नजर टी20 विश्‍व कप पर टिकी है। इतना ही नहीं अगले साल भारतीय मेंस टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। इस बीच आइए अगले साल भारतीय मेंस टीम के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं।

अगले साल की शुरुआत में ही भारतीय मेंस टीम का सामना न्‍यूजीलैंड से होगा। 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड टीम भारत का दौरा करेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से और टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत में ही एक्‍शन में नजर आ सकते हैं।

वनडे सीरीज का शेड्यूल पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा

दूसरा वनडे: 14 जनवर, राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर टी20 सीरीज का शेड्यूल पहला टी20: 21 जनवरी, नागपुर

दूसरा टी20: 23 जनवरी, रायपुर

तीसरा टी20: 25 जनवरी, गुवहाटी

चौथा टी20: 28 जनवरी, विशाखापट्टनम

पांचवां टी20: 31 जनवरी, तिरुवनंतपुरम टी20 विश्‍व कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 विश्‍व कप 2026 खेला जाएगा। इस दौरान 20 टीमों की बीच खिताब के लिए टक्‍कर होगी। भारतीय टीम की नजर खिताब का बचाव करने पर होगी। टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का एलान भी हो गया है। सूर्यकमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई है।