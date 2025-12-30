India cricket schedule 2026: 11 जनवरी से एक्शन में होंगे रोहित-विराट; अगले साल 5 टेस्ट, 18 वनडे और इतने टी20I खेलेगा भारत
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में भारतीय क्रिकेट ने जिस मल्टीनेशनल इवेंट में हिस्सा लिया, उसे जीतकर ही दम लिया। भारतीय महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। भारतीय मेंस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप की ट्रॉफी उठाई।
वहीं महिलाओं ने पहली बार वनडे विश्व कप पर कब्जा जमाया। अब नए साल में भी भारत की नजर टी20 विश्व कप पर टिकी है। इतना ही नहीं अगले साल भारतीय मेंस टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। इस बीच आइए अगले साल भारतीय मेंस टीम के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं।
अगले साल की शुरुआत में ही भारतीय मेंस टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम भारत का दौरा करेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से और टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत में ही एक्शन में नजर आ सकते हैं।
वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा
- दूसरा वनडे: 14 जनवर, राजकोट
- तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर
टी20 सीरीज का शेड्यूल
- पहला टी20: 21 जनवरी, नागपुर
- दूसरा टी20: 23 जनवरी, रायपुर
- तीसरा टी20: 25 जनवरी, गुवहाटी
- चौथा टी20: 28 जनवरी, विशाखापट्टनम
- पांचवां टी20: 31 जनवरी, तिरुवनंतपुरम
टी20 विश्व कप 2026
7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 विश्व कप 2026 खेला जाएगा। इस दौरान 20 टीमों की बीच खिताब के लिए टक्कर होगी। भारतीय टीम की नजर खिताब का बचाव करने पर होगी। टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का एलान भी हो गया है। सूर्यकमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई है।
2026 में भारतीय मेंस टीम का शेड्यूल
- जून ने भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत में 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी।
- 1 से 19 जुलाई के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे।
- अगस्त में भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसका आयोजन श्रीलंका में होगा।
- सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले होंगे।
- सितंबर-अक्टूबर में इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच भारतीय जमीं पर 3 वनडे और 5 टी20 होंगे।
- 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान में एशियन गेम्स 2026 (टी20) का आयोजन होगा।
- अक्टूबर-नवंबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी।
- इस दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले होंगे।
- साल के अंत में 3 वनडे और इतने ही 3 टी20 मुकाबलों को लिए श्रीलंका टीम भारत आएगी।
2026 में भारतीय विमंस टीम का शेड्यूल
- 15 फरवरी से 9 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 टेस्ट, 3 टी20 और 3 वनडे मैच होंगे।
- 28 मई से 2 जून के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे।
- 12 जून से 5 जुलाई तक विमंस टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन होगा।
- 10 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ इकलौता वनडे मैच खेला जाएगा।
- 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान में एशियन गेम्स 2026 खेला जाएगा।
