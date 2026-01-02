जेएनएन, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान और भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह फिलहाल चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में 38 टीमों के कप्तानों में रन और औसत के मामले में सबसे ऊपर बने हुए हैं। वहीं उनकी टीम अपने ग्रुप में एकमात्र टीम है ट्रॉफी के इस संस्करण में जो एक भी मैच नहीं हारी है।

ग्रुप बी में मौजूद उत्तर प्रदेश के साथ विदर्भ, बंगाल, बड़ौदा, जम्मू-कश्मीर, असम, हैदराबाद और चंडीगढ़ की टीमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक चार मैच खेले हैं और चारों में ही जीत दर्ज की है। वहीं इस जीत में रिंकू की अहम भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने इस दौरान चार मैचों की चार पारियों में कुल 273 रन बनाए है, जिसमें उनका 136.50 का शानदार औसत रहा है। इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।