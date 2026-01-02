विजय हजारे ट्रॉफी में Rinku Singh का जलवा, 38 कप्तानों में उत्तर प्रदशे के रिंकू सबसे आगे
जेएनएन, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश टीम के कप्तान और भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह फिलहाल चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में 38 टीमों के कप्तानों में रन और औसत के मामले में सबसे ऊपर बने हुए हैं। वहीं उनकी टीम अपने ग्रुप में एकमात्र टीम है ट्रॉफी के इस संस्करण में जो एक भी मैच नहीं हारी है।
ग्रुप बी में मौजूद उत्तर प्रदेश के साथ विदर्भ, बंगाल, बड़ौदा, जम्मू-कश्मीर, असम, हैदराबाद और चंडीगढ़ की टीमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक चार मैच खेले हैं और चारों में ही जीत दर्ज की है। वहीं इस जीत में रिंकू की अहम भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने इस दौरान चार मैचों की चार पारियों में कुल 273 रन बनाए है, जिसमें उनका 136.50 का शानदार औसत रहा है। इसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं।
इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 23 चौके लगाए हैं। दो पारियों में वे अविजित भी रहे हैं। इस प्रदर्शन से विजय हजारे ट्राफी की अन्य टीमों के कप्तान काफी पीछे हैं। टी-20 विश्व कप टीम में चयन के बाद रिंकू का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के भरोसे को मजबूत करता जा रहा है। टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम में रिंकू सिंह को मौका मिला है। वह टीम में बतौर फिनिशर शामिल किए गए हैं।
