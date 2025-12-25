जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज बेहद रोमांचक अंदाज में हो चुका है। टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबलों ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया, जहां भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने-अपने शतकों से माहौल बना दिया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार पारियों के बाद जमकर जश्न मनाया और अब एक बार फिर प्रशंसक उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं।

टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली वाली टीम दिल्ली का सामना गुजरात से होगा। यह मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। वहीं, रोहित शर्मा की मुंबई टीम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड से भिड़ेगी। दोनों मुकाबले शुक्रवार को सुबह नौ बजे से शुरू होंगे।

पहले मैच में रोहित शर्मा ने सिक्किम के विरुद्ध 94 गेंदों पर 18 चौके और नौ छक्कों की मदद से 155 रन की पारी खेली थी। दूसरी ओर विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध 101 गेंदों में 14 चौके और तीन छक्कों के साथ 131 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। इस बीच युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।