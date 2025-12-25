Language
    ऐसी दीवानगी देखी नहीं... विराट कोहली का शतक देखने फैंस ने उठाया बड़ा रिस्‍क, बेंगलुरु से सामने आई फोटो- वीडियो

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    विराट कोहली बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में बल्‍लेबाजी कर रहे थे, जहां फैंस की एंट्री नहीं थी। हालांकि, कोहली की दीवानगी कम नहीं ...और पढ़ें

    विराट कोहली ने लगाया शतक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोहित शर्मा ने शतक लगाया तो उन्‍हें देखने के लिए मैदान पर 10,000 फैंस थे। हालांकि, विराट कोहली बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में बल्‍लेबाजी कर रहे थे, जहां फैंस की एंट्री नहीं थी।

    हालांकि, कोहली की दीवानगी कम नहीं थी। मैदान पर भले ही सन्‍नाटा पसरा हो पर ग्राउंड के बाहर फैंस कोहली को देखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। मैदान के अंदर आंध्र और दिल्ली का मैच चल रहा था। दिल्‍ली ने मुकाबले को 4 विकेट से जीता। मुकाबले में विराट कोहली ने शतक लगाया। किंग कोहली ने 101 गेंदों पर 131 रन की आतिशी पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 14 चौके और 3 सिक्‍स भी लगाए।

    बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाहर किंग कोहली की झलक पाने को फैंस की जमावड़ा लगा। हालांकि, उन्‍हें मैदान पर एंट्री नहीं मिली। ऐसे में लंबी-लंबी दूरी तय कर आए फैंस ने विराट कोहली को देखने का अजब-गजब तरीका निकाला। फैंस मैदान के किनारे लगे पेड़ पर चढ़ गए। जब कोहली बल्लेबाजी करने आए, तो कुछ फैंस सड़क के उस पार गोदामों के पास खड़े कंटेनर ट्रकों पर भी चढ़ गए। एक फैन ने पेड़ पर बैठकर वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

     

     

     

    मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आंध्रा ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। रिकी भुई ने सबसे ज्‍यादा 122 रन की पारी खेली। वहीं सिमरजीत सिंह के हाथ 5 सफलताएं मिलीं। दिल्‍ली ने 299 रनों के टारगेट को मात्र 37.4 ओवर में 6 विकेट खोकर चेज कर लिया। कोहली के शतक के अलावा प्रियांश आर्य और नीतीश राणा ने अर्धशतक लगाया। आर्य ने 44 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। वहीं राणा ने 55 गेंदों पर 77 रन कूट दिए।

     

     

     

