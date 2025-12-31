VHT 2025: 30 चौके, 2 छक्के और 170 का स्ट्राइक रेट... साल के आखिरी दिन मैदान पर आया 'पांड्या' प्रलय

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। VHT Baroda vs Hyderabad: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में साल 2025 के आखिरी दिन बड़ौदा और हैदराबाद के बीच एक धमाकेदार मुकाबला खेला जा रहा है। बड़ौदा के कप्तान क्रुणाल पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। क्रुणाल के शतक के दम पर बड़ौदा ने रनों का अंबार लगा दिया। मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया।

पहले बैटिंग करते हुए बड़ौदा की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 417 रन बनाए। टीम की तरफ से एक नहीं, बल्कि तीन बैटर्स ने शतकीय पारी खेली और हैदराबाद के गेंदबाजों की खूब धुनाई की। बड़ौदा की टीम के दो 'पांड्या'ने अपनी ताकत दिखाई।

Baroda vs Hyderabad VHT: क्रुणाल पांड्या का 'विराट' अवतार दरअसल, पहले बैटिंग करते हुए बड़ौदा के कप्तान क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 63 गेंदों पर नाबाद 109 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में क्लास और पावर का अद्भुत संगम दिखा। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और हैदराबाद के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया।

क्रुणाल का साथ भानु पनिया ने अंत तक दिया, जिन्होंने 27 गेंदों में तेजतर्रार 42 रन बनाए। वहीं, नित्या पांड्या ने 110 गेंदों पर 122 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 12 चौके और एक छक्के शामिल रहे। अमित पासी ने 93 गेंद पर 127 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। कप्तान क्रुणाल ने नाबाद 109 रन बनाए।

बड़ौदा ने 50 ओवरों में 417/4 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद के सामने अब 418 रनों का हिमालय जैसा लक्ष्य है, जिसका पीछा करना उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा है। खबर लिखे जाने तक हैदराबाद की टीम ने 32 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए हैं। अभिरथ रेड्डी ने शतक जड़ दिया है। हार्दिक पांड्या अगले दो मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे फैंस के लिए एक और गुड न्यूज ये है कि कि क्रुणाल के छोटे भाई और टीम इंडिया के स्टार हार्दिक पांड्या भी जल्द बड़ौदा की जर्सी में नजर आएंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। ऐसे में हार्दिक विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले अगले दो मैचों में बड़ौदा के लिए खेल सकते हैं।