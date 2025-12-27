Language
    वैभव सूर्यवंशी को क्यों मिली भारत की अंडर-19 टीम की कमान, कब करने वाले हैं डेब्यू?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से मचाया कोहराम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित नामों में से एक हैं। 14 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बैटिंग से हर किसी को हिला दिया है। जब भी वैभव मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाज कांपने लगते हैं। आईपीएल से लेकर अंडर-19 एशिया कप तक में वैभव ने बड़ी पारियां खेली हैं और अब वह भारत की कप्तानी भी करने जा रहे हैं।

    बीसीसीआई की जूनियर सेलेक्शन कमेटी ने शनिवार को जनवरी में होने वाले साउथ अफ्रीका दौरे के साथ-साथ अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान कर दिया है। वर्ल्ड कप में तो आयुष म्हात्रे टीम की कप्तानी करेंगे जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए वैभव को कप्तानी मिली है।

    वैभव को इसलिए मिली कप्तानी

    अब ऐसे में सवाल है कि वैभव को साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए कप्तानी क्यों मिली और आयुष को अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान क्यों बनाया गया? बीसीसीआई ने जो बयान जारी किया है उसमें बताया है कि इस समय अंडर-19 टीम के नियमित कप्तान म्हात्रे और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल हैं। दोनों को कलाई में चोटे हैं। दोनों को बेंगलुरू स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आना होगा और यहां अपनी चोटों पर काम करना होगा। इसी कारण साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वैभव को कप्तान और एरॉन जॉर्ज को उपकप्तान बनाया गया है।

    आयुष और विहान के 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से पहले फिट होने की उम्मीद है और इसी कारण दोनों को इस बड़े टूर्नामेंट की टीम में चुना गया है।

    ऐसा है कार्यक्रम

    साउथ अफ्रीका सीरीज की शुरुआत तीन जनवरी से होगी। इसके एक दिन बाद यानी पांच तारीख को दूसरा वनडे खेला जाएगा। सात जनवरी को तीसरा वनडे मैच होगा। इसके बाद वर्ल्ड कप होगा जिसमें आयुष और विहान की वापसी होगी।

    साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्ब्रीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार।

