    वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति पुरस्कार, समस्तीपुर का नाम किया रोशन

    By Mukesh Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    Samastipur Cricket News: समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानि ...और पढ़ें

    वैभव को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने पर ताजपुर में जश्न। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, ताजपुर (समस्तीपुर)। India Cricket Rising Star: समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को गुरुवार को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

    इस उपलब्धि ने एक बार फिर समस्तीपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया। ताजपुर में उनके इस सम्मान पर खुशी का माहौल है और लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं।

    छोटी उम्र में कई रिकार्ड अपने नाम किए

    वैभव ने अपनी कम उम्र में क्रिकेट में कई रिकार्ड अपने नाम कर लिए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंद में 190 रन बनाकर और सिर्फ 36 गेंद में शतक पूरा कर वह इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

    इसके अलावा, अंडर-19 एशिया कप में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 171 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ़ से गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मात्र 35 गेंद में शतक लगाकर आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया।

    जिला और परिवार में खुशी का माहौल

    वैभव के इस उपलब्धि पर ताजपुर और पूरे समस्तीपुर जिले में खुशी का माहौल है। उनके प्रारंभिक कोच ब्रजेश झा ने बताया कि वैभव की तकनीक और परिवार के त्याग ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है।

    ताजपुर में लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इस जश्न में उमेश कौशिक, सौरभ गुप्ता, सद्दाम, बिरजू यादव, राजू सिंह, गणेश ठाकुर, धीरज, सुरजीत सिंह समेत कई लोग शामिल हुए।