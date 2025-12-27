ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए हुआ भारतीय टीम का एलान, वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई की जूनियर सेलेक्शन कमेटी ने साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है। ये वर्ल्ड कप 15 जनवरी से छह फरवरी के बीच जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेल जाना है। इससे पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। दोनों सीरीजों के लिए टीम इंडिया का एलान हुआ है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए सेलेक्शन कमेटी ने वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी है। वैसे तो आयुश म्हात्रे टीम की कप्तानी करते हैं, लेकिन इस सीरीज में उनको जगह नहीं मिली है। आयुष हालांकि वर्ल्ड कप में भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

एरॉन जॉर्ज और विहान के लिए हिस्से आई जिम्मेदारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के लिए एरॉन जॉर्ज को उप-कप्तान बनाया गया है। उन्होंने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में शानदार खेल दिखाया था। वहीं वर्ल्ड कप के लिए विहान मल्होत्रा को उप-कप्तानी मिली है। पहला वनडे मैच तीन जनवरी को होगा तो वहीं दूसरा मैच पांच और तीसरा मैच सात जनवरी को होगा। ये तीनों मैच विलोमूरे पार्क में खेले जाएंगे।

आयुष और विहान को लगी चोट आयुश और विहान को कलाई में चोट है और इसी कारण वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में नहीं खेलेंगे। दोनों इस समय बेंगलुरू स्थिति बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं। इन दोनों की चोटों पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए दोनों का टीम में होना काफी जरूरी है।

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम: वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्ब्रीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार।