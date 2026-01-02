उस्मान ख्वाजा ने किया संन्यास का एलान, सिडनी में खेलेंगे आखिरी मैच, भावुक होते हुए कहा- 'मैंने जो किया वो...'
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि सिडनी में होने वाला अगला मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का मान बना लिया है। ख्वाजा ने शुक्रवार को अपने संन्यास का एलान किया और कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला एशेज टेस्ट उनके करियर का आखिरी मैच होगा।
ख्वाजा ने कहा कि वह वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर थे और उन्होंने नस्लीय रूढिवाद को तोड़ा था। देखना होगा कि एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में ख्वाजा को प्लेइंग-11 में जगह मिलती है कि नहीं। ख्वाजा ने कहा कि जो काम उन्होंने किया वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुस्लिम भी कर सकते हैं।
'आप भी कर सकते हो'
ख्वाजा ने कहा कि वह एक मुस्लिम वो भी अश्वेत होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और ये काम बाकी खिलाड़ी भी कर सकते हैं। ख्वाजा ने एक वीडियो में कहा, "सबसे अच्छी भावना संतुष्टि की होती है। मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे मैच खेले। मुझे उम्मीद है कि मैंने कई लोगों को प्रेरित किया होगा। मैं एक गौरवान्वित अश्वेत मुस्लिम हूं जिससे कहा गया था कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाऊंग। मुझे देखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं।"
ख्वाजा पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। उन्होंने यहीं से क्रिकेट खेली और अपना नाम कमाया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर बने। उन्होंने कहा, "मुझे मेरा सपना पूरा करने देने और इसका हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।"
ऐसा रहा है करियर
ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक 87 मैच खेले हैं जिनमें 157 पारियों में 6206 रन बनाए हैं। इसमें 28 अर्धशतक और 16 शतक शामिल हैं। अगर सिडनी में ख्वाजा खेलते हैं तो फिर इसमें इजाफा हो सकता है। वहीं उन्होंने 40 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। वनडे की 29 पारियों में उनके बल्ले से 1554 रन निकले हैं जिनमें 12 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं। 9 टी20 मैचों में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनी है जिसमें एक अर्धशतक सहित 241 रन बनाए हैं।
"Thank you for letting me live my dream, and for sharing it with me."— ABC SPORT (@abcsport) January 2, 2026
Lovely, emotional words from Usman Khawaja, as he announced he will retire from international cricket after the Sydney Test.
