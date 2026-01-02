उस्मान ख्वाजा ने किया संन्यास का एलान, सिडनी में खेलेंगे आखिरी मैच, भावुक होते हुए कहा- 'मैंने जो किया वो...'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का मान बना लिया है। ख्वाजा ने शुक्रवार को अपने संन्यास का एलान किया और कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला एशेज टेस्ट उनके करियर का आखिरी मैच होगा।

ख्वाजा ने कहा कि वह वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर थे और उन्होंने नस्लीय रूढिवाद को तोड़ा था। देखना होगा कि एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में ख्वाजा को प्लेइंग-11 में जगह मिलती है कि नहीं। ख्वाजा ने कहा कि जो काम उन्होंने किया वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुस्लिम भी कर सकते हैं।

'आप भी कर सकते हो' ख्वाजा ने कहा कि वह एक मुस्लिम वो भी अश्वेत होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और ये काम बाकी खिलाड़ी भी कर सकते हैं। ख्वाजा ने एक वीडियो में कहा, "सबसे अच्छी भावना संतुष्टि की होती है। मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे मैच खेले। मुझे उम्मीद है कि मैंने कई लोगों को प्रेरित किया होगा। मैं एक गौरवान्वित अश्वेत मुस्लिम हूं जिससे कहा गया था कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाऊंग। मुझे देखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं।"

ख्वाजा पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। उन्होंने यहीं से क्रिकेट खेली और अपना नाम कमाया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर बने। उन्होंने कहा, "मुझे मेरा सपना पूरा करने देने और इसका हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।"