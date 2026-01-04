WPL 2026 से पहले यूपी वॉरियर्ज ने किया अहम बदलाव, मेग लैनिंग को सौंपी कप्तानी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूपी वॉरियर्स ने रविवार को विमंस प्रीमियर लीग 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को फ्रेंचाइजी का नया कप्तान नियुक्त किया। 2026 सीजन से पहले हुए ऑक्शन में यूपी ने लैनिंग को 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था। लैनिंग ने एलिसा हीली की जगह ली है। मेग लैनिंग के पास कप्तान और लीग में खेलने का अनुभव है।
महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल कप्तानों में से एक लैनिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए सात विश्व कप जीत अभियानों का हिस्सा रही हैं। इनमें 2 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और पांच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप खिताब शामिल हैं।
एलिसा हीली मूल रूप से यूपी वॉरियर्ज की कप्तान थीं, लेकिन चोट के कारण उन्हें यह भूमिका छोड़नी पड़ी। इसके बाद यह जिम्मेदारी दीप्ति शर्मा को सौंपी गई। लैनिंग ने WPL के 27 मैचों में 952 रन बनाए हैं। वह दबाव वाली परिस्थितियों को संभालने, पावरप्ले में रन गति को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पीछा करते हुए पारी को संभालने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं।
कप्तानी मिलने के बाद लैनिंग ने कहा कि वॉरियर्स का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, "WPL अपने चौथे सीजन में प्रवेश कर रहा है और लीग के विकास को देखना अद्भुत रहा है। क्रिकेट की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और नई प्रतिभाओं के उभरने से हर साल स्तर ऊंचा होता जा रहा है। यह एक प्रतिभाशाली टीम है जिसमें इंटरनेशनल अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक हूं।"
मुख्य कोच अभिषेक नायर ने कहा, "लैनिंग में अनुभव, स्पष्टता और शांत स्वभाव का एक दुर्लभ संयोजन है जो उन्हें एक विशिष्ट लीडर बनाता है। खेल की उनकी समझ और उच्च दबाव वाले क्षणों को संभालने की उनकी क्षमता इस टीम के लिए अमूल्य साबित होगी।"
WPL 2026 के लिए सभी टीमों की कप्तान
- RCB - स्मृति मंधाना
- MI - हरमनप्रीत कौर
- UPW - मेग लैनिंग
- GG - एशले गार्डनर
- DC - जेमिमा रोड्रिग्स
