Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    WPL 2026 से पहले RCB और DC को लगा झटका, 2 बड़ी खिलाड़ियों ने अगले सीजन में खेलने से किया मना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    विमंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और यूपी वॉरियर्स को झटका लगा है। इन तीनों टीमों की एक-एक खिलाड़ी ने स ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को सीजन से पहले लगा झटका

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अगले सीजन की शुरुआत नौ जनवरी से हो रही है। इससे पहले दिल्ली कैपटिल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को झटके लगे हैं। इन दोनों फ्रेंचाइजियों की दो बड़ी खिलाड़ियों ने आने वाले सीजन में खेलने से मना कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरसीबी और दिल्ली के अलावा यूपी वॉरियर्स को भी झटका लगा है। इस टीम की एक खिलाड़ी आने वाले सीजन में हिस्सा नहीं ले पाएगी क्योंकि उसे अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करना होगा। तीन फ्रेंचाइजियों ने अपने-अपने रिप्लेसमेंट का एलान भी कर दिया है।

    ऑस्ट्रेलिया को दो खिलाड़ियों ने लिया नाम वापस

    ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिसा पैरी जो आरसीबी के लिए खेलने वाली थीं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ये आरसीबी के लिए बड़ा झटका है। पैरी के ही देश की एनाबेल सदरलैंड जो दिल्ली की टीम से खेलने वाली थीं वह भी अब अगले सीजन में नहीं खेलेंगी। दोनों ने निजी कारणों से नाम वापस लिया है।

    डब्ल्यूपीएल ने एक बयान जारी कर बताया, "ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिसा पैरी (आरसीबी) और एनाबेल सदरलैंड (दिल्ली कैपिटल्स) ने निजी कारणों से लीग के आने वाले सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है। आरसीबी ने सयाली सटघारे को पैरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। दिल्ली कैपिटल्स ने एनाबेल सदरलैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया की ही लेग स्पिनर एलाना किंग को टीम में शामिल किया है। वह पहले यूपी के लिए खेल चुकी हैं।"

    यूपी की टीम से नहीं खेलेगी ये खिलाड़ी

    वहीं यूपी ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाज तारा नौरिस को टीम में चुना था, लेकिन इस खिलाड़ी को 18 जनवरी से एक फरवरी के बीच नेपाल में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए अमेरिका की टीम में जगह मिली है। इसी कारण वह आने वाले डब्ल्यूपीएल के सीजन में नहीं खेल पाएंगी। टीम ने उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर चार्ली नॉट को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है।

    यह भी पढ़ें- WPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में हुई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एंट्री, दूसरा खिताब जीतना तय!

    यह भी पढ़ें- WPL 2026 से पहले दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने किया बड़ा बदलाव, अनाघा देशपांडे को सौंपी अहम जिम्‍मेदारी