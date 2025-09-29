'गुस्सा हो रहे हो आप', पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई खिसियाहट तो भारतीय कप्तान ने ऐसे कर दी बोलती बंद

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप-2025 के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी रिपोर्ट के सवाल का बड़ी समझदारी से जवाब दिया और उसे ही घेर लिया। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने आरोप लगया था कि सूर्यकुमार ने क्रिकेट में सियासत की एंट्री करवाई जो पहले नहीं हुआ था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। वह कई बार ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है। एशिया कप-2025 में पाकिस्तान से राइवलरी को लेकर उनका जवाब काफी वायरल हुआ। एशिया कप-2025 जीतने के बाद पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने उसे ही चढ़ा दिया और मजे ले लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एशिया कप-2025 क्रिकेट से ज्यादा कई और चीजों के कारण चर्चा में रहा। भारतीय टीम का पाकिस्तान से हाथ न मिलाना। सूर्यकुमार का पाकिस्तानी कप्तान के साथ फोटो न खिंचवाना और फिर टीम इंडिया का पीसीबी-एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेना इसमें शामिल है। टीम इंडिया ने ये सब पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त करने की रणनीति के तहत किया था।

सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को दिया जवाब एशिया कप-2025 जीतने के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टीम इंडिया के कप्तान अभिषेक के साथ आए तो पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उन पर सियासी होने का आरोप लगाए और सूर्या ने मस्ती-मस्ती में इसी रिपोर्टर को घेर लिया।

पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा, "आज आप चैंपियन बने, अच्छा खेले आप लोग। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के साथ जो आपका व्यवहार रहा, आपने हाथ नहीं मिलाए, आपने फोटो नहीं खिंचवाए। फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं, आप क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए?