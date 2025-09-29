Language
    टीम इंडिया को बीच मैच में पड़ी लताड़, फिर भारतीय बल्लेबाजों ने पलट दी बाजी और पूरा किया 'ऑपरेशन तिलक'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:29 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 का खिताब अपने नाम किया लेकिन एक समय ये जीत आसान नहीं लग रही थी क्योंकि टीम इंडिया ने अपने तीन विकेट खो दिए थे वो भी 20 रनों पर। तब भारतीय टीम के बल्लेबाजों को टीवी पर फटकार पड़ी। अंत में भारत ने जीत हासिल की।

    भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिली अच्छी शुरुआत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया के लिए जीत आसान नहीं थी क्योंकि उसने शुरुआती विकेट जल्दी खो दिए थे। फिर तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेल भारत को जीत दिलाई।

    भारत को 147 रनों का टारगेट मिला था। टीम इंडिया के पास एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं और इसलिए लग रहा था कि लक्ष्य आसानी से तय हो जाएगा। हालांकि, भारत ने 20 रनों पर ही अपने तीन बड़े विकेट खो दिए। पहले अभिषेक शर्मा, फिर सूर्यकुमार यादव और फिर शुभमन गिल चले गए।

    टीम इंडिया को पड़ी लताड़

    टीम इंडिया इस समय संकट में थी और उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। इसी दौरान कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने गुस्सा जाहिर किया और कहा कि भारतीय बल्लेबाज पैनिक क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "बल्लेबाज पैनिक क्यों कर रहे हैं।"

    गावस्कर का कहना था कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है और भारतीय बल्लेबाजों के पास वो ताकत है कि वह टारगेट चेज कर लें, इसलिए उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है बस अपना खेल खेलने की जरूरत है।

    तिलक को मिला संजू और दुबे का साथ

    तीन विकेट गिर जाने के बाद तिलक और संजू सैमसन ने पारी को संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी की। 77 रनों के स्कोर पर संजू भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। फिर दुबे ने मैदान पर कदम रखा और तिलक के साथ भारत को जीत के करीब ले गए। उन्होंने हारिस रऊफ को घेरते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। तिलक ने आखिरी ओवर में एक छक्का और रिंकू सिंह ने चौका मार भारत को जीत दिलाई।

