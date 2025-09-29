Language
    पाकिस्तानी कप्तान की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई, गुस्से से तिलमिलाए सलमान अली ने की क्रिकेट को शर्मसार करने वाली हरकत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने नौवीं बार ये ट्रॉफी उठाई। मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे पूरे स्टेडियम में उनकी जमकर थू-थू हुई और दर्शकों ने उन्हें चिढ़ाया।

    भारत से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा पाकिस्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप-2025 के फाइनल में हराकर उसे चारों खाने चित कर दिया। इस एशिया कप में ये तीसरी बार है जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और सिर्फ हराया नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क को बेइज्जत कर दिया। टीम इंडिया ने एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और कोई भी अवॉर्ड नहीं लिया। इस बात से पाकिस्तानी कप्तानी तिलमिला गए और उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उनकी और ज्यादा बेइज्जती हुई।

    भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने रोमांच की सीमा पार चुके इस मैच में अपना धैर्य बनाए रखा और दो गेंदें पहले 147 रनों के टारगेट को हासिल कर खिताब जीता। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेल टीम की जीत बहुत बड़ा रोल अदा किया।

    ड्रामा ही ड्रामा

    मैच के दौरान जो ड्रामा देखने को मिला वो तो मिला ही, इसके बाद और ज्यादा ड्रामा हुआ। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति अपनाई थी। टीम इंडिया जब फाइनल में पहुंची तो ये साफ था कि वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। फिर भी नकवी स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारत ने भी अपना स्टांस बनाए रखा। इससे गुस्सा होकर नकवी ट्रॉफी लेकर ही चले गए।

    हालांकि, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली को एसीसी के अमिनुल इस्लाम ने उप-विजेता टीम का चेक दिया, लेकिन सलमान भारत के स्टांस से इतने चिढ़ गए कि उन्होंने चेक को जमीन पर फेंक दिया। पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को ये नजारा देखने को मिला और इस बात स्टेडियम में सलमान की जमकर बेइज्जती हुई। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने सलमान को जमकर चिढ़ाया जिससे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

    हार नहीं हो रही बर्दाश्त

    सलमान ने इस बात को कबूल किया कि भारत से जो हार उसे फाइनल में मिली है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "इस हार को पचाना काफी मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने बल्ले से अच्छा नहीं खेला। हमारी गेंदबाजी शानदार थी। हमने अपना सबकुछ झोंक दिया। अगर हम फिनिश अच्छे से कर पाते तो कहानी कुछ और होती। मुझे लगता है कि हमने अच्छे से स्ट्राइक रोटेट नहीं की।

