IND vs PAK Final Live Score: बस इक रात की है कहानी सारी... खिताबी जंग के लिए तैयार भारत-पाकिस्तान

    IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ही घंटे बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब भारत-पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना फाइनल में करेगी। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार इससे पहले धूल चटाई है।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Pakistan Final Live Score: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आज भिड़ेंगी। इस मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है जहां उन्होंने दो बार पाक टीम को हराया है। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ रहे हैं।

    पिछले दोनों बार जब टीमें भिड़ी तो कोई न कोई ड्रामा देखने को मिला था। देखने वाली बात होगी कि फाइनल में क्या ड्रामा होता है। हालांकि, उससे पहले भारत ने कप्तान फोटोशूट के लिए मना कर दिया था।

    28 Sept 20256:11:55 PM

    IND vs PAK Final Live Score: बाबर को टीम में शामिल करने का प्लान फेल

     पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान फिलहाल टी20 सेटअप से बाहर चल रहे हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मैच और सुपर 4 मैच में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को टीम में शामिल करना चाहता था।

    हालांकि, एशिया कप 2025 के आयोजकों ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट के बीच में टीम में तभी शामिल किया जा सकता है जब टीम का कोई मौजूदा सदस्य चोटिल हो। बाबर आजम ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था।

    28 Sept 20255:49:25 PM

    IND vs PAK Final Live Score: इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

     अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में छह मुकाबले खेले हैं और 204.63 की स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं। शुभमन गिल के बल्ले से छह मैच में 115 रन निकले हैं। साबिहजादा फरहान ने 6 पारियों में 26.66 की औसत से 146 रन बनाए हैं। कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और 9.84 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। शाहीन शाह अफरीदी के नाम छह पारियों में 16 की औसत से नौ विकेट आए हैं।

    28 Sept 20255:48:02 PM

    IND vs PAK Final Live Score: भारत और पाकिस्तान हेड टू हेड

     भारत और पाकिस्तान के बीच T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ तीन मुकाबले अपने नाम कर पाई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 T20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने सभी मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान एक भी मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर पाई है।

    28 Sept 20255:46:53 PM

    IND vs PAK Final Live Score: लाइव ब्लॉग में स्वागत है

     जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्‍तान के बीच दुबई में रविवार को खेला जाना है। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब दोनों टीमें फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी।