LIVE BLOG

IND vs PAK Final Live Score: बस इक रात की है कहानी सारी... खिताबी जंग के लिए तैयार भारत-पाकिस्तान

IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ही घंटे बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब भारत-पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना फाइनल में करेगी। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार इससे पहले धूल चटाई है।

IND vs PAK Final Live Score: बस इक रात की है कहानी सारी... खिताबी जंग के लिए तैयार भारत-पाकिस्तान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Pakistan Final Live Score: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आज भिड़ेंगी। इस मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है जहां उन्होंने दो बार पाक टीम को हराया है। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ रहे हैं। पिछले दोनों बार जब टीमें भिड़ी तो कोई न कोई ड्रामा देखने को मिला था। देखने वाली बात होगी कि फाइनल में क्या ड्रामा होता है। हालांकि, उससे पहले भारत ने कप्तान फोटोशूट के लिए मना कर दिया था।