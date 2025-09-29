IND vs PAK: 'नेता फ्रंटफुट पर हो तो अच्छा लगता...', Suryakumar Yadav ने PM Modi के लिए दिल खोलकर रख डाला

Suryakumar Yadav on PM Modi Tweet टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी दी और टूर्नामेंट में 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। इस मैच में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का ट्वीट किया था। इस पर अब सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन सामने आया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav on India Win: भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मन की बात शेयर की। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हम ये टूर्नामेंट बिना हारे जीते। वहीं, कप्तान सूर्या ने कहा कि ट्रॉफी नहीं लेना मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, लेकिन जिन लोगों का मन जीतते वो असली ट्रॉफी लोग हैं।

इतना ही नहीं सूर्या ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का नेता फ्रंटफुट पर हो तो अच्छा लगता है। Suryakumar Yadav ने PM Modi की तारीफ की दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Suryakumar Yadav on PM Modi) ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा था कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुशी जताई।