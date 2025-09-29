Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: 'नेता फ्रंटफुट पर हो तो अच्छा लगता...', Suryakumar Yadav ने PM Modi के लिए दिल खोलकर रख डाला

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:39 PM (IST)

    Suryakumar Yadav on PM Modi Tweet टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी दी और टूर्नामेंट में 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। इस मैच में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का ट्वीट किया था। इस पर अब सूर्यकुमार यादव का रिएक्शन सामने आया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Ind vs Pak: Suryakumar Yadav ने PM Modi के लिए दिल खोलकर रख डाला

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav on India Win: भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मन की बात शेयर की। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हम ये टूर्नामेंट बिना हारे जीते। वहीं, कप्तान सूर्या ने कहा कि ट्रॉफी नहीं लेना मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, लेकिन जिन लोगों का मन जीतते वो असली ट्रॉफी लोग हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं सूर्या ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का नेता फ्रंटफुट पर हो तो अच्छा लगता है।

    Suryakumar Yadav ने PM Modi की तारीफ की

    दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Suryakumar Yadav on PM Modi) ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा था कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुशी जताई।

    न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है तो खिलाड़ियों को और भी आत्मविश्वास मिलता है।

    सूर्यकुमार यादव ने कहा,

    "अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने खुद स्ट्राइक ली और रन बनाए। उन्हें इस तरह देखना शानदार था। जब 'सर' सामने खड़े होते हैं, तो खिलाड़ी भी खुलकर खेलते हैं।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "सबसे अहम बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम भारत लौटेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा और हमें आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा।"

    अंत में भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम (भारत) वापस जाएंगे, तो अच्छा लगेगा, और हमें अच्छा करने के लिए और अधिक प्रेरणा और प्रेरणा मिलेगी।


    #WATCH | Dubai, UAE: On winning the Asia Cup, Indian skipper Suryakumar Yadav says, "It was a very good feeling. When you win a tournament unbeaten, you feel very good. It was a very good feeling for the entire team, for the entire country, and it was a lot of fun. We came and… pic.twitter.com/IDEyqmYlkF

     यह भी पढ़ें- IND vs PAK Final: 'मेरी ट्रॉफी मेरी मर्जी...', Mohsin Naqvi को BCCI का अल्टीमेटम, जल्द वापस करो…

    यह भी पढ़ें- 'सारी 14 ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम में...', Suryakumar Yadav ने जो कहा उससे हर भारतीय का बाग-बाग हो जाएगा दिल