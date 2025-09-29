Language
    'सारी 14 ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम में...', Suryakumar Yadav ने जो कहा उससे हर भारतीय का बाग-बाग हो जाएगा दिल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:11 AM (IST)

    Suryakumar Yadav Statement भारत की एशिया कप 2025 की ऐतिहासिक जीत भले ही ट्रॉफी विवाद में उलझ गई हो लेकिन सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 की जीत को सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने कहा कि असली ट्रॉफी उनके खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हैं। बता दें कि फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

    Suryakumar Yadav के लिए टीम है असली ट्रॉफी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav IND vs PAK: भारत की एशिया कप 2025 की ऐतिहासिक जीत भले ही ट्रॉफी विवाद में उलझ गई हो, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने इसे पॉजिटिव अंदाज में लिया। उन्होंने कहा कि असली ट्रॉफी उनके पास पहले से है, जो उनकी 14 अनमोल ट्रॉफियां, यानी उनके साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ है।

    Suryakumar Yadav के लिए टीम है असली ट्रॉफी

    भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरी बार हराते हुए एशिया कप 2025 खिताब जीता। लेकिन टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद नकवी मंच से ट्रॉफी और मेडल लेकर चले गए और भारतीय टीम खाली हाथ रह गई।

    इस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मैच के बाद पीटीआई से बातचीत में कहा,

    "मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी ही न दी जाए। ये टूर्नामेंट हमने बड़ी मेहनत से जीता है। लेकिन मेरे लिए असली ट्रॉफी मेरी ड्रेसिंग रूम में बैठी 14 अनमोल ट्रॉफियां हैं। मेरे साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। ये पल और यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।"

    उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि जब खेल खत्म होता है तो सिर्फ चैंपियंस याद रहते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर नहीं।

    पाकिस्तानी पत्रकारों के सवाल पर जवाब

    फाइनल के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने आरोप लगाया कि भारत ने राजनीति को मैदान में घसीटा और हाथ मिलाने से इनकार कर खेल की परंपरा तोड़ी। इस पर सूर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने चार सवाल एक साथ पूछ दिए।" 

    दूसरे पत्रकार ने बीसीसीआई के मेल का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी मेल की जानकारी नहीं है। यह फैसला हमने मैदान पर ही लिया। आप ही बताइए, अगर कोई टूर्नामेंट जीतता है तो क्या वह ट्रॉफी डिजर्व करता है या नहीं?

