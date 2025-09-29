Ind vs Pak: सूर्या की नकल करने की फिराक में फंस गए PAK कप्तान Salman Agha, कुख्यात आतंकी के परिवार को दान करेंगे मैच फीस?

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:37 AM (IST)

    Salman Ali Agha Ind vs Pak भारतीय टीम के हाथों एशिया कप 2025 के फाइनल में मिली हार को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कभी पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के ट्रॉफी और मेडल चुराने की खबरें सामने आ रही है तो कभी सूर्या की नकल करते हुए पाक कप्तान सलमान आगा का बयान अब विवादों के घेरे में हैं।

    Salman Ali Agha मैच फीस आतंकी मसूद अजहर की फैमिली को देंगे?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Salman Ali Agha: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम के ऑपरेशन तिलक ने पाकिस्तान की टीम झकझोर कर रख दिया। सांस रोक देने वाले इस फाइनल मैच में भारत के 11 रणबांकुरों ने ऐसा साहसी खेल दिखाया, जिसे सदियों-भर याद किया जाएगा। भारतीय टीम ने खिताब मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से पटखनी दी और रिकॉर्ड 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया।

    मैच के बाद भारतीय टीम ने पीसीबी बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार किया। जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी जीतने के अलावा 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीतते आए। उन्होंने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने का एलान किया। अब सूर्या की नकल करने की फिराक में उतरे पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ ऐसा किया, जिससे वह खुद विवादों में फंस गए।

    Salman Ali Agha मैच फीस आतंकी मसूद अजहर की फैमिली को देंगे?

    दरअसल, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha IND vs PAK) ने कहा कि हम(पूरी टीम) अपनी पूरी मैच फीस उन सभी नागरिकों और बच्चों को दान करना चाहते हैं जो हाल की भारत की हमलों में मारे गए। ऐसे में आगा के इस बयान से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बयान का सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आतंकवादियों के साथ खड़ी है। 

    ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो उसमें 100 आतंकी मारे गए थे। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10-14 सदस्यों के मारे जाने की खबरें थी। 

    हार के बाद बल्लेबाजों पर भड़के सलमान आगा

    इसके अलावा मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सलमान अली आगा के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उन्होंने रन-अप के लिए मिला चेक बोर्ड ग्राउंड पर फेंक दिया। फिर प्रेजेंटर के सावल का जवाब देते समय हताश और भावुक नजर आए। हालांकि, वह अपने आंसू छुपाते दिखे। मैच के बाद सलमान अली आगा ने बल्लेबाजों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।

    वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि सभी मैचों की अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना को दान करना चाहता हूं। 

