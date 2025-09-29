बड़े बेआबरू होकर... शिकस्त के बाद रोने लगे पाक कप्तान! टॉस और हार के बाद हुई बेइज्जती का इन पर फोड़ा ठीकरा
सांसों को थाम देने और धमनियों में बहने वाले रक्त के प्रवाह को रोक देने वाले चार घंटे के फाइनल मुकाबले में भारत के 11 रणबांकुरों ने ऐसा साहसी प्रदर्शन किया कि दुनियाभर के भारतवंशियों की छाती गर्व से फूल गई। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर मनहूसियत छा गई। मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान मायूस दिखे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कराहने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम के ऑपरेशन तिलक ने झकझोर कर रख दिया। सांसों को थाम देने, धमनियों में बहने वाले रक्त के प्रवाह को रोक देने वाले चार घंटे के इस मुकाबले में भारत के 11 रणबांकुरों ने ऐसा साहसी प्रदर्शन किया कि दुनियाभर के भारतवंशियों की छाती गर्व से फूल गई।
वहीं, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर मनहूसियत छा गई। फाइनल में मिली हार ने उन्हें और शर्मसार कर दिया। इससे पहले पिछले तीन हफ्ते से उन्हें बार-बार अपमान झेलना पड़ रहा था। पाकिस्तान की ऐसी हालत देख मिर्जा गालिब का एक शेर याद हो आया। 'बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले।' ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लगातार बेइज्जती हुईं। फाइनल मैच में टॉस के समय ही रवि शास्त्री ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से बात न करके इसकी फिर शुरुआत की।
बल्लेबाजों पर भड़के सलमान आगा
ऊपर से हार ने जख्म पर नमक का काम किया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सलमान अली आगा के चेहरे पर मायूसी सा साझ दिख रही थी। उन्होंने रन-अप के लिए मिला चेक बोर्ड ग्राउंड पर फेंक दिया। फिर प्रेजेंटर के सावल का जवाब देते समय हताश और भावुक नजर आए। हालांकि, वह अपने आंसू छुपाते दिखे। मैच के बाद सलमान अली आगा ने बल्लेबाजों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।
भारत की तारीफ की
सलमान आगा ने कहा, हमने बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर हमने बल्लेबाजी में अच्छा फिनिश किया होता तो आज कहानी कुछ और हो सकती थी। हमने बल्लेबाजी में स्ट्राइक रोटेट नहीं किया और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। हमें अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी होगी। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसके लिए हमें विपक्षी टीम को श्रेय देना होगा। मुझे अपनी टीम पर गर्व है और हम अधिक मजबूती के साथ वापस आएंगे।
भारत की बादशाहत
भारतीय टीम ने ऐसी खूबसूरत रात का दर्शन कराया, जिसका अहसास ता उम्र रहेगा। सूर्यकुमार की टीम ने रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे, खिताबी मुकाबले को पांच विकेट से ही नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार हराया। भारत ने पिछले आठ मैचों में पाकिस्तानी टीम को पराजित कर बता दिया कि अब क्रिकेट में बादशाहत हमारी चलती है। भारत ने रिकार्ड नौवीं बार (सात बार वनडे प्रारूप और दो बार टी-20 प्रारूप) एशिया कप जीता। साथ ही नकवी के हाथ ट्रॉफी न लेकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा।
