Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: एक तो हार ऊपर से ऐसा बयान... PM Modi के ट्वीट पर मोहसिन ने दिया रिएक्शन तो भड़क उठे फैंस

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:47 AM (IST)

    Mohsin Naqvi एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद विवाद देखने को मिला जहां टीम इंडिया ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और वह बिना ट्रॉफी लिए ही स्टेडियम से चले गई। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था जिस पर अब मोहम्मद नकवी ने तीखा जवाब दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Mohsin Naqvi ने PM Modi को दिया जवाब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi reply to PM Modi: भारत की एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत को ट्रॉफी विवाद और राजनीतिक बयानबाजी ने फीका कर दिया। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीता, लेकिन मैच के बाद का माहौल जश्न की जगह विवादों में उलझ गया। टीम इंडिया ने ट्रॉफी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, भारतीय टीम की इस जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। नतीजा वही है, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाइयां। अब उनके इस ट्वीट पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है।

    Mohsin Naqvi ने PM Modi को दिया जवाब

    एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने तय प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार कर दिया और भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी और मेडल देने के लिए स्टेज पर अड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम ट्रॉफी और मेडल लिए बिना ही स्टेडियम से लौट गई।

    बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी के पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जारी है। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब मिला था, इसके बावजूद उसने इसे अपनी जीत बताया था।

    वहीं, क्रिकेट के मैदान पर भी पहलगाम हमले के विरोध में टीम इंडिया (Team India Asia Cup 2025) ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और PCB व ACC चेयरमैन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। ये भारत का संदेश देने का तरीका है कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा।

    लेकिन, ये विवाद थमा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया था और इस पर मोहसिन (Mohsin Naqvi) ने अब एक्स पर तीखा बयान देते हुए लिखा,

    "अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमाना है, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल आपकी डेस्परेशन और खेल की मूल भावना का अपमान करता है।"

    इससे पहले पीएम मोदी ने भारत की जीत पर कहा था कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। 

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK Final: भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान, Mohsin Naqvi ट्रॉफी लेकर भागे

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: 'सेना के नाम करता हूं मैच फीस...', Suryakumar Yadav ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता