IND vs PAK: 'सेना के नाम करता हूं मैच फीस...', Suryakumar Yadav ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता

Suryakumar Yadav Fees to Indian Army भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। फाइनल मैच जीतने के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने एक फैसले से 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता। सूर्या ने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का एलान किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav Ind vs Pak Final: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से कराहने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम के ऑपरेशन तिलक ने झकझोर कर रख दिया।

सांस थाम देने वाले इस फाइनल मैच में भारत के 11 रणबांकुरों ने ऐसा खेल दिखाया कि दुनिभर के भारतवंशियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाई और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीसरी बार हराया।

भारत ने पाकिस्तानी टीम को पराजित कर बता दिया कि अब क्रिकेट में बादशाहत हमारी है। भारत ने इस तरह रिकॉर्ड 9वीं बार (7 बार वनडे और दो बार टी20 फॉर्मेट) में एशिया कप जीता। Suryakumar Yadav का भारतीय सेना को अपनी पूरी मैच फीस देने का एलान दरअसल, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav News) ने बड़ा एलान करते हुए कहा है कि वह हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप से मिलने वाली अपनी पूरी मैच फीस देश की सशस्त्र सेनाओं और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे।

भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने एक्स पर लिखा, "मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारी सशस्त्र सेनाओं और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरी सोच में रहते हैं। जय हिंद।" बता दें कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों को हर मैच के लिए 4 लाख रुपये फीस मिलती है। इस तरह सात मैच खेलने के कारण सूर्यकुमार यादव (suryakumar Yadav donates match fees Indian Army) कुल 28 लाख रुपए भारतीय सेना को दान करेंगे।

इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान से पूरे टूर्नामेंट में दूरी बनाए रखी। नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया ने लगातार तीन मैच में पाकिस्तान को हराया और खिताब पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस कारण करीब एक घंटे तक अवॉर्ड सेरेमनी नहीं हो सकी।

पाकिस्तान के गृहमंत्री एसीसी अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी देना चाहते थे लेकिन भारतीय टीम ने साफ इनकार दिया। मोहसिन नकवी करीब आधे घंटे तक स्टेज पर खड़े रहे। उनके साथ अमीरात क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी भी थे। भारतीय टीम एक तरफ खड़ी थी और काफी देर तक ड्रेसिंग रूम में रहने वाली पाकिस्तानी टीम भी बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ी रही।