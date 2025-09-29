IND vs PAK Final: भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान, Mohsin Naqvi ट्रॉफी लेकर भागे

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब जीता। मैच के बाद विवाद हो गया जब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आरोप लगाया कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ियों से ट्रॉफी और मेडल लेकर चले गए। बीसीसीआई ने इस घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि वे इस मामले को आईसीसी कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे। उन्होंने ट्रॉफी और मेडल वापस करने की मांग की है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: 28 सितंबर 2025 की तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए बेहद ही खास बन गई, जब रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाई और टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार अपने नाम किया। लेकिन मैच के बाद जो नजारा दिखा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रॉफी जीतने के बावजूद भारतीय टीम को जश्न मनाने का मौका तक नहीं मिला।

जब रात के 12 बज रहे थे तब तक पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई थी। इस देरी को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आईं। किसी ने कहा कि भारत एसीसी (एशियन क्रिकेट काउंसिल) चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना नहीं चाहता था, तो किसी ने इसकी वजह पाकिस्तान टीम को बताया।

इतना ही नहीं, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी टीम इंडिया से ट्रॉफी और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत मेडल लेकर चले गए। यह घटना एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद हुई, जब भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब जीता।

BCCI ने पाकिस्तान पर लगाया ट्रॉफी और मेडल चुराने का आरोप दरअसल, बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया (Devajit Saikia) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में साफ कहा कि भारतीय टीम ने यह फैसला लिया था कि वे ट्रॉफी नकवी से नहीं लेंगे, क्योंकि वह पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह ट्रॉफी और मेडल लेकर चले जाएं। उन्होंने पीसीबी अध्यक्ष पर ट्रॉफी लेकर भागने का आरोप लगाते हुए कहा,