IND vs PAK: टीम इंडिया जीती तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेंगे सूर्यकुमार यादव? जानिए क्या है बीसीसीआई का स्टांस

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल में एशिया कप 2025 की ट्रॉफी प्रदान करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति मौजूदा तनाव और पिछले विवादों के बीच भारत की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती है। देखना दिलचस्प होगा की फाइनल के दिन भारतीय टीम नकवी को लेकर कैसा रिएक्ट करेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा। इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं।

हालांकि बोर्ड प्रमुख का क्रिकेट मैच देखने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात विवाद का कारण बन सकती है। वह यह है कि एसीसी प्रमुख के रूप में नकवी को फाइनल के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहना अनिवार्य है। उन्हें ट्रॉफी सौंपने और दोनों टीमों के साथ पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने का पूरा अधिकार होगा।

'नो हैंडशेक' नीति पर कायम भारत यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के बाद ट्रॉफी समारोह में भारतीय टीम उनकी उपस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्योंकि, भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक' नीति पर कायम है। इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को पीसीबी प्रमुख के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा।

नकवी ने की थी सूर्या के खिलाफ शिकायत हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक नकवी पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। बता दें कि नकवी ही थे जो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल से प्रतिबंधित करना चाहते थे। पीसीबी ने उन पर लेवल 4 के आरोप लगाए थे। साथ ही एक्स पर क्रिस्टियानों रोनाल्डो का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह प्लेन क्रैश जैसा जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं।