    IND vs PAK Final: क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार होगा यह अजूबा, भारत फिर बनेगा गवाह

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए मंच तैयार है। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए आमने-सामने होंगे। वहीं फाइनल में उतरते ही भारतीय टीम इतिहास रचेगी। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होगा जब एक ही टूर्नामेंट दो टीम दो ज्यादा बार आमने-सामने होंगी।

    भारतीय टीम फाइनल में उतरते ही रचेगी इतिहास। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए मंच तैयार है। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा।

    मजे की बात यह है कि एशिया कप 2025 में तीसरी बार होगा, जब भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक-दूसरे से भिड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह क्रिकेट के इतिहास में केवल तीसरी बार होगा जब दो टीमें 5 प्लस टीमों वाले मेंस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में तीन मैचों में एक-दूसरे से भिड़ेंगी।

    भारत दूसरी बार करेगा यह कारनामा

    ऐसा पहली बार 1983 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां भारत और वेस्टइंडीज तीन बार आमने-सामने हुए थे। इसके अलावा ऐसा दूसरी बार 2004 के एशिया कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। अब 2025 के एशिया कप में ऐसा तीसरी बार होगा।

    अपराजेय रही है भारतीय टीम

    भारतीय टीम मौजूदा एशिया कप 2025 में अभी तक अपराजेय रही है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने एशिया कप 2025 में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई को हराकर ग्रुप चरण से अपराजित रही।

    इसके अलावा टूर्नामेंट के सुपर-4 में भी शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। भारत अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए एक बार फिर फाइनल में पाकिस्तान को हराने की उम्मीद करेंगे।

    एशिया का बादशाह कौन?

    भारत ने मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दो मैचों में उसे आसानी से धूल चटा दी है। अब वे खिताब जीतने के लिए एक और जीत की उम्मीद करेंगे। वहीं, पाकिस्तान पिछली दोनों हार का बदला लेने के लिए बेताब है। 28 सितंबर को पता चलेगा कि एशिया का बादशाह कौन है?

