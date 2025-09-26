Team India Record: एशिया कप T20 में भारत का जलवा, बना दिया खास रिकॉर्ड; मुंह ताकता रह गया पाकिस्तान

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पहली बार 200 का आंकड़ा पार किया। भारत ने पहले खेलते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। इस एशिया कप में इससे पहले कोई भी टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। इन रनों की बदौलत भारत ने रिकॉर्ड बना दिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और भारत के बीच रविवार को पहली बार होने वाले एशिया कप फाइनल से पूर्व सूर्यकुमार यादव की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अंतिम सुपर-4 मैच में जमकर अभ्यास किया। इसी दौरान भारत ने एशिया कप टी20 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली।

बनाया दूसरा सर्वाधिक स्कोर दरअसल, एशिया कप टी20 के इतिहास में भारतीय टीम ने दूसरा सर्वाधिक स्कोर बना दिया। इस लिस्ट में भारत ही पहले स्थान पर है। साल 2022 में दुबई में ही अफगानिस्तान के खिलाफ 212 रन का स्कोर बनाया था। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान मौजूद है। वह चौथे नंबर पर भारत।