    IND vs SL: कप्तानी की वजह से सूर्यकुमार यादव की फॉर्म खराब? फाइनल से पहले बढ़ी भारतीय टीम की टेंशन

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    एशिया कप 2025 के सुपर-4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतकीय पारी से टीम को रफ्तार देने की कोशिश की। हालांकि शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने निराश किया।

    सूर्यकुमार यादव की फॉर्म बनी चिंता का विषय।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारतीय टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म उम्मीद से ज्यादा खराब दिखी है। सवाल उठने लगा है कि क्या कप्तानी के चलते उनके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ रहा है? श्रीलंका के खिलाफ सूर्यकुमार यादव महज 12 रन बनाकर आउट हो गए।

    एशिया कप 2025 के सुपर-4 का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतकीय पारी से टीम को रफ्तार देने की कोशिश की। हालांकि, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने निराश किया।

    सूर्यकुमार यादव ने किया निराश

    खास तौर पर सूर्यकुमार यादव ने निराश किया। एशिया कप 2025 में सूर्या अपने रंग में नहीं दिखे हैं। अभी तक की पांच पारियों में वह कुल 71 रन ही बना सके हैं। यूएई के खिलाफ 07 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन, ओमान के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं की। सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट हुए।

    एशिया कप में बल्ले को लगी जंग

    वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ 05 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछली 10 टी20I पारियों में महज 99 रन बना सके हैं। इस दौरान उनका औसत 12.37 का रहा है और स्ट्राइक रेट महज 110 का।

    उनकी पिछली 15 पारियों का स्कोर 12, 05, 00, नहीं खेले, नाबाद 47, नाबाद 7, 02, 00, 14, 12, 00, नहीं खेले, 01, 04, 21 है। उन्होंने आखिरी टी-20 अर्धशतक पिछले साल 12 अक्टूबर को हैदराबाद में बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। फाइनल सर पर है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है।

    ऐसा रहा मैच का हाल

    श्रीलंका और भारत के मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। इस दौरान मात्र पांच विकेट गिरे। अभिषेक शर्मा ने 61 रन और तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने 39 रन का योगदान दिया। अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन की कैमियों पारी खेली।

