IND vs SL: कब सुधरोगे अभिषेक शर्मा! हर बार कर देते हो बेड़ा गर्क, मिलती है मायूसी ही मायूसी

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय अपनी तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली और अर्धशतक जमाया। हालांकि एक बार फिर अभिषेक वो गलती कर गए जो बीते मैचों में भी कर रहे थे।

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। विश्व क्रिकेट में इस समय भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम जोर-शोर से चर्चा में हैं। इसका कारण उनकी तूफानी बैटिंग है जिसका मुजायरा वह एशिया कप-2025 में पेश कर रहे हैं। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन अपनी एक गलती सुधार नहीं पा रहे हैं जिससे टीम का तो नुकसान होता ही है, अभिषेक के हाथ से भी बड़ा मौका चला जाता है।

ऐसा एक बार नहीं हुआ है बल्कि लगातार तीन बार हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट पर लंबे समय तक टिके रहने और सफल होने का एक राज ये है कि आप अपनी गलतियों में सुधार करते जाएं। अभिषेक के खेल में इस बात की कमी दिखाई दे रही है और वह लगातार बड़ा मौका गंवाते जा रहे हैं।

चला आ रहा है सेम पेटर्न श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक के बल्ले से अर्धशतक निकला जो उनका इस टूर्नामेंट का लगातार तीसरा अर्धशतक है। सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में अभिषेक के बल्ले से अर्धशतक निकला था। वह टीम को तूफानी शुरुआत देते हैं और आतिशी अंदाज में रन बनाते हैं। उनकी बैटिंग देख लगता है कि बाएं हाथ का ये बल्लेबाज शतक पूरा कर सकता है। उनके पास ये आंकड़ा छूने का भरपूर मौका और ओवर भी होता है, फिर भी अभिषेक आउट हो जाते हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ भी लगा कि आज तो अभिषेक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन वह सिर्फ 74 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ भी उनके बल्ले से 75 रनों की पारी निकली। यहां भी अभिषेक के पास शतक बनाने का मौका था और इस बार भी वह आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाफ फिर लगा कि अभिषेक शतक पूरा कर सकते हैं। नोवें ओवर की चौथी गेंद पर वह चरित असालंका की गेंद पर आउट हो गए। उनके बल्ले से निकले 31 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के की मदद से 61 रन।