IND v SL Playing 11: गौतम गंभीर ने बदल डाली प्लेइंग-11, इन 2 खिलाड़ियों को किया बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया करप-2025 के फाइनल में जगह बना ली है और आज श्रीलंका के खिलाफ उसका ये मैच खिताबी मुकाबले से पहले अभ्यास की तरहा है जिसमें वह कुछ नए संयोजन आजमा सकती है। भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय है और इस क्रम को जारी रखना चाहेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के कप्तान चरित असालंका ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ खेले जा रहे एशिया कप-2025 के अपने आखिरी सुपर-4 मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला फाइनल की तैयारी है जहां वह पहले से ही जगह बना चुकी है। वहीं श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर है। वह जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत करने की कोशिश करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत के अलावा पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया है। ये दोनों टीमें 28 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया की नजरें एक और खिताब जीतने पर होंगी तो पाकिस्तान की कोशिश पिछल हारों का बदला लेने की होगी। भारत ने किए दो बदलाव भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया गया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को इस मैच में मौका मिला है। श्रीलंकाई टीम एक बदलाव के साथ उतरी है। चामिका करुणारत्ने बाहर गए हैं और लियांगे को मौका मिला है।